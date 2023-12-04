https://sputnikarabic.ae/20231204/مشاهد-توثق-فرار-القوات-الأوكرانية-من-أرتيموفسكي-بعد-سيطرة-القوات-الروسية-عليها-فيديو---1083721926.html

مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديو

مشاهد توثق فرار القوات الأوكرانية من أرتيموفسكي بعد سيطرة القوات الروسية عليها... فيديو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الأوكرانية، فرت من قرية أرتيموفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تاركة وراءها عددا من القتلى والجرحى. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T06:43+0000

2023-12-04T06:43+0000

2023-12-04T07:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأشار المصدر إلى أنه وخلال الهجوم على القرية "فر العدو وترك الجرحى والقتلى من قواته، وألقى بعض المسلحين أسلحتهم واستسلموا".وقال المصدر في الدفاع الروسية، إنه "ونتيجة للقتال بالمضادات، قامت مدفعية مجموعة قوات "الجنوب" بتدمير مواقع إطلاق النار التابعة لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت مراكز السيطرة المكشوفة".وأدت الضربات الدقيقة على نقاط المراقبة وتدمير القوة النارية للقوات الأوكرانية إلى إحباط معنويات المسلحين الأوكرانيين.وبعد ذلك، بدأت مجموعات الهجوم "المجوقلة"، باستخدام مدرعات محتلفة، بتنفيذ هجوم على أرتيموفسكي من اتجاهات عدة.وأضافت الوزارة أنه "تم على الفور تدمير الأسلحة النارية المكتشفة بواسطة أطقم الطائرات من دون طيار ونيران المجموعات المدرعة الروسية".وتقع قرية أرتيموفسكي غرب مدينة أرتيوموفسك، وتعتبر ممرا وطريقا للإمداد بالنسبة للقوات الأوكرانية للوصول إلى أرتيوموفسك.اقرأ أيضا: قوات روسية "مجوقلة" تدمر محطة اتصالات عسكرية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبراقرأ أيضا: مقاتلة "سو-35" الروسية تدمر محطة رادار أوكرانية على محور سفاتوفسك

https://sputnikarabic.ae/20231204/قوات-روسية-مجوقلة-تدمر-محطة-اتصالات-عسكرية-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1083721294.html

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روسيا, رصد عسكري