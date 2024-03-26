https://sputnikarabic.ae/20240326/ضابط-أوكراني-يكشف-حجم-الأضرار-الحقيقية-بعد-الهجمات-الروسية-على-أهداف-استراتيجية-في-كييف-1087408931.html

ضابط أوكراني يكشف حجم الأضرار الحقيقية بعد الهجمات الروسية على أهداف استراتيجية في كييف

ضابط أوكراني يكشف حجم الأضرار الحقيقية بعد الهجمات الروسية على أهداف استراتيجية في كييف

سبوتنيك عربي

صرح العقيد المتقاعد في جهازالأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بمعلومات حول الأضرار الحقيقية بعد الهجمات الروسية على أهداف استراتيجية في كييف. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T16:31+0000

2024-03-26T16:31+0000

2024-03-26T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال ستاريكوف نقلا عن "شركة الطاقة الأوكرانية": "إن الروس يدمرون قطاع الطاقة في أوكرانيا، ووفقا للشركة، فإن 50 في المائة من قطاع الطاقة تم تدميره".ووفقا لستاريكوف فإن الجيش الروسي يقوم بشكل منهجي بتدمير البنية التحتية للطاقة في كييف، مضيفا أنه قبل ذلك، أضعفت الضربات الروسية بشكل كبير قدرة الدفاع الجوي الأوكراني في التصدي للصواريخ الروسية.وقالت الوزارة في بيان، اليوم: "تم تنفيذ ضربة جماعية بأسلحة بحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى وطائرات مسيرة ضد مراكز صنع القرار ومنشآت جهاز الأمن الأوكراني ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري، بالإضافة إلى أماكن انتشار القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية في اتجاه خيرسون قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، كما ألحقت النيران أضرارًا بتراكمات القوى البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 65 التابع للقوات المسلحة ولواء الدفاع الأرضي 108 في مناطق رابوتينو ومنطقة نوفوسيلوفكا في زابوروجيه.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240326/إعلام-غربي-يوضح-سبب-اختراق-الجيش-الروسي-خطوط-الدفاع-الأمامية-لنظام-كييف--1087407458.html

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روسيا, رصد عسكري