طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد

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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
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https://sputnikarabic.ae/20240326/طبيب-روسي-يؤكد-أن-الباراسيتامول-يقتل-الكبد-1087393046.html
طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد
طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد
سبوتنيك عربي
أكد الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، أن الباراسيتامول هو في المقام الأول سم للكبد. 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T10:15+0000
2024-03-26T10:15+0000
مجتمع
الصحة
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وفي رأيه أن السبب الرئيسي لتلف الكبد من الباراسيتامول هو تجاوز الجرعة اليومية القصوى. للبالغين 4 غرام. يتم تقليله بمقدار الربع عند شرب الكحول مع تناول أدوية أخرى سامة للكبد وأمراض الكبد الأخرى.ويتم حساب الجرعة القصوى المسموح بها عند الأطفال على أساس الوزن. وتحدث الطبيب عن حادث وقع أخيرًا، في باشكيريا، حيث تم نقل طفل يبلغ من العمر عامين إلى المستشفى. بسبب تلف الكبد السام الحاد، وهو ينتظر عملية زرع أعضاء. وكان السبب في ذلك هو الاستخدام غير المنضبط للباراسيتامول. أعطت الأم الدواء للطفل. يرى ألكسندر مياسنيكوف الخطر في العنصر النشط الرئيسي للباراسيتامول، فهو موجود في مئات الأدوية: من تيرافلو إلى السيتامول. ولذلك، فمن السهل أن تتجاوز الجرعة القصوى المسموح بها.وأخبرت الطبيبة المختصة بأمراض الكبد، آلا يوزنوفا، موقع "ميديك فوروم" عن كيفية استعادة الكبد بعد تناول مسكنات الألم. وقالت: "إن استخدام مسكنات الألم على المدى الطويل، وخاصة تلك التي تحتوي على الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الكبد". وعددت بعض الطرق التي يمكن أن تساعد الكبد على التعافي بعد تناول مسكنات الألم لفترة طويلة:-إيقاف المسكنات الخطوة الأولى والأكثر أهمية لاستعادة الكبد.- التغذية السليمة: إن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي هو المفتاح لتعافي الكبد.- ممارسة الرياضة والنشاط البدني - تجنب الكحول والمواد السامة الأخرى - تناول المكملات الغذائية: قد تساعد بعض المكملات الغذائية، مثل الفيتامينات سي، ويه، والسيلينيوم، وشوك الحليب، في إصلاح الكبد وحماية خلاياه.
https://sputnikarabic.ae/20240121/تقريرعلمي-يكشف-ما-يحدث-للكبد-عند-الإقلاع-عن-الكحول-1085241201.html
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الصحة
الصحة

طبيب روسي يؤكد أن الباراسيتامول "يقتل" الكبد

10:15 GMT 26.03.2024
© AP Photo / Toby Talbotأدوية باراسيتامول
أدوية باراسيتامول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Toby Talbot
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أكد الطبيب الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، أن الباراسيتامول هو في المقام الأول سم للكبد.
وفي رأيه أن السبب الرئيسي لتلف الكبد من الباراسيتامول هو تجاوز الجرعة اليومية القصوى. للبالغين 4 غرام. يتم تقليله بمقدار الربع عند شرب الكحول مع تناول أدوية أخرى سامة للكبد وأمراض الكبد الأخرى.
ويتم حساب الجرعة القصوى المسموح بها عند الأطفال على أساس الوزن.
وتحدث الطبيب عن حادث وقع أخيرًا، في باشكيريا، حيث تم نقل طفل يبلغ من العمر عامين إلى المستشفى. بسبب تلف الكبد السام الحاد، وهو ينتظر عملية زرع أعضاء. وكان السبب في ذلك هو الاستخدام غير المنضبط للباراسيتامول. أعطت الأم الدواء للطفل.
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يرى ألكسندر مياسنيكوف الخطر في العنصر النشط الرئيسي للباراسيتامول، فهو موجود في مئات الأدوية: من تيرافلو إلى السيتامول. ولذلك، فمن السهل أن تتجاوز الجرعة القصوى المسموح بها.
وأخبرت الطبيبة المختصة بأمراض الكبد، آلا يوزنوفا، موقع "ميديك فوروم" عن كيفية استعادة الكبد بعد تناول مسكنات الألم.
وقالت: "إن استخدام مسكنات الألم على المدى الطويل، وخاصة تلك التي تحتوي على الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، يمكن أن يكون له آثار سلبية على الكبد". وعددت بعض الطرق التي يمكن أن تساعد الكبد على التعافي بعد تناول مسكنات الألم لفترة طويلة:
-إيقاف المسكنات الخطوة الأولى والأكثر أهمية لاستعادة الكبد.
- التغذية السليمة: إن اتباع نظام غذائي متوازن وصحي هو المفتاح لتعافي الكبد.
- ممارسة الرياضة والنشاط البدني
- تجنب الكحول والمواد السامة الأخرى
- تناول المكملات الغذائية: قد تساعد بعض المكملات الغذائية، مثل الفيتامينات سي، ويه، والسيلينيوم، وشوك الحليب، في إصلاح الكبد وحماية خلاياه.
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