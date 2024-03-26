https://sputnikarabic.ae/20240326/علماء-يتوصلون-إلى-العلاقة-بين-المال-وشيخوخة-الإنسان-1087403671.html

علماء يتوصلون إلى العلاقة بين "المال" وشيخوخة الإنسان

علماء يتوصلون إلى العلاقة بين "المال" وشيخوخة الإنسان

سبوتنيك عربي

توصلت مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية، إلى العلاقة بين الحالة المادية للإنسان والمادة البيضاء داخل الدماغ والمسؤولة بشكل مباشرعن الشيخوخة. 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T13:59+0000

2024-03-26T13:59+0000

2024-03-26T13:59+0000

مجتمع

علوم

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واكتشف العلماء من خلال الدراسة التي نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، وجود صلة بين انخفاض دخل الأسرة والتحلل السريع للمادة البيضاء داخل أدمغتنا.وتستند النتائج إلى تحليل 751 شخصا تتراوح أعمارهم بين 50 و91 عاما، أجراها فريق من الباحثين من جامعة لوزان وجامعة جنيف في سويسرا.وأضاف الباحثون في ورقتهم العلمية، أن "هذه الدراسة هدفت إلى تقديم نظرة ثاقبة للمسارات التي تربط التعرضات الاجتماعية والاقتصادية (دخل الأسرة)، والمسارات الاجتماعية والاقتصادية لمسار الحياة مع البنية المجهرية للدماغ والأداء المعرفي في منتصف وأواخر مرحلة البلوغ".وإن العيش في فقر (كما قال الباحثون)، والتعرض لـ "الحرمان الاجتماعي والاقتصادي المزمن"، كان مرتبطا منذ فترة طويلة بسوء الحالة الصحية والتدهور المعرفي بشكل أسرع.وأراد الفريق إلقاء نظرة فاحصة على سبب ذلك، ووجد أن عدد الألياف المتفرعة من كل خلية عصبية (كثافة العصبونات) ومدى الطبقة الواقية على هذه الألياف (تكوين الميالين) يبدو أنه يسهم في حدوث المزيد من الخلايا العصبية، والانهيار السريع في المادة البيضاء.ومع ذلك، في الأشخاص الذين ينتمون إلى دخل أسري مرتفع، لم يكن لهذه العلامات الخاصة بشيخوخة دماغ المادة البيضاء تأثير سلبي كبير على الأداء المعرفي.وكتب الباحثون: "أظهر الأفراد من الأسر ذات الدخل المرتفع أداءً معرفيًا مرتفعا، أو انخفاض الميالين، أو انخفاض كثافة الخلايا العصبية".يبدو أن امتلاك المزيد من المال يعمل كنوع من الحماية ضد التدهور المعرفي - على الرغم من التغيرات الجسدية التي لوحظت، مما يشير إلى وجود آلية أخرى تلعب دورًا يتجاوز التغييرات التي شوهدت حتى الآن.

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