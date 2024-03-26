https://sputnikarabic.ae/20240326/كولومبيا-تهدد-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-إذا-لم-تلتزم-بقرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087410625.html

كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة

كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في حال لم تستجب الأخيرة لقرار مجلس الأمن، الذي ينص على وقف فوري... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T18:23+0000

2024-03-26T18:23+0000

2024-03-26T18:23+0000

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وقال بيترو، عبر منصة "إكس"، إنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، فإننا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر حسابه على "إكس"، أن "دعم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لقتلة حماس الذين ارتكبوا مذابح وجرائم جنسية مروعة ضد الأطفال والنساء والكبار هو وصمة عار في جبين الشعب الكولومبي".وأضاف كاتس أن "إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها ولن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات".وكان مجلس الأمن الدولي، قد وافق في جلسة أمس الاثنين، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20240325/مجلس-الأمن-الدولي-يتبى-قرارا-بوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1087373086.html

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