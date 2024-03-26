كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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150 د
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
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6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
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الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
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ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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https://sputnikarabic.ae/20240326/كولومبيا-تهدد-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-إذا-لم-تلتزم-بقرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1087410625.html
كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة
كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في حال لم تستجب الأخيرة لقرار مجلس الأمن، الذي ينص على وقف فوري... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T18:23+0000
2024-03-26T18:23+0000
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وقال بيترو، عبر منصة "إكس"، إنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، فإننا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر حسابه على "إكس"، أن "دعم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لقتلة حماس الذين ارتكبوا مذابح وجرائم جنسية مروعة ضد الأطفال والنساء والكبار هو وصمة عار في جبين الشعب الكولومبي".وأضاف كاتس أن "إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها ولن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات".وكان مجلس الأمن الدولي، قد وافق في جلسة أمس الاثنين، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مجلس-الأمن-الدولي-يتبى-قرارا-بوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1087373086.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

كولومبيا تهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار في غزة

18:23 GMT 26.03.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZالرئيس الكولومبي غوستافو بيترو
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AFP 2023 / DANIEL MUNOZ
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هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اليوم الثلاثاء، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، في حال لم تستجب الأخيرة لقرار مجلس الأمن، الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال بيترو، عبر منصة "إكس"، إنه "إذا لم تمتثل إسرائيل لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، فإننا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل".
من جانبه، كتب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر حسابه على "إكس"، أن "دعم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لقتلة حماس الذين ارتكبوا مذابح وجرائم جنسية مروعة ضد الأطفال والنساء والكبار هو وصمة عار في جبين الشعب الكولومبي".
وأضاف كاتس أن "إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها ولن تخضع لأي ضغوط أو تهديدات".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد وافق في جلسة أمس الاثنين، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، بعد امتناع الولايات المتحدة عن التصويت من دون استخدام حق النقض (الفيتو).
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مجلس الأمن الدولي يتبى قرارا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان
أمس, 14:44 GMT
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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