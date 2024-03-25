https://sputnikarabic.ae/20240325/مجلس-الأمن-الدولي-يتبى-قرارا-بوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1087373086.html
مجلس الأمن الدولي يتبى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
مجلس الأمن الدولي يتبى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة 25.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-25T14:44+0000
2024-03-25T14:44+0000
2024-03-25T14:48+0000
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وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.وقال مجلس الأمن، إن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس الأمن الدولي يتبى قرارا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
14:44 GMT 25.03.2024 (تم التحديث: 14:48 GMT 25.03.2024)
تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة
وقدم مندوب موزمبيق لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار بالنيابة عن جميع الأعضاء المنتخبين في مجلس الأمن، مؤكدا أن مشروع القرار يهدف إلى إنهاء الأوضاع الكارثية في قطاع غزة.
ويطالب مشروع القرار، بإطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة بشكل فوري وغير مشروط، ويطالب أيضا كل الأطراف بالالتزام بواجباتها تجاه القانون الدولي.
وقال مجلس الأمن، إن "الحاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة"، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.