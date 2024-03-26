وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": نعول على تطوير التعاون مع روسيا في المجالات الزراعية

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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مدار الليل والنهار
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09:54 GMT
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
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من الملعب
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مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
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كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
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https://sputnikarabic.ae/20240326/وزير-الزراعة-اللبناني-لـسبوتنيك-نعول-على-تطوير-التعاون-مع-روسيا-في-المجالات-الزراعية-1087401695.html
وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": نعول على تطوير التعاون مع روسيا في المجالات الزراعية
وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": نعول على تطوير التعاون مع روسيا في المجالات الزراعية
سبوتنيك عربي
أدان وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، الهجوم الإرهابي على روسيا حيث قدم تعازيه لأهالي الضحايا وتمنى الشفاء للجرحى، مؤكدًا أن العالم اليوم ينتظر ردا قاسيا... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T12:34+0000
2024-03-26T12:34+0000
العالم العربي
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وجاءت تصريحات الوزيرالحاج حسن خلال مقابلة خاصة مع راديو "سبوتنيك"، أكد فيها أن "هناك محرك للإرهابيين ففي البداية قاتلوا في سوريا واليوم قاموا بتحريكهم إلى مكان آخر، الأمر الذي يفرض وجود إرادة دولية حقيقية لحسم هذا الملف وهذا الإجرام هو نفسه ما يحصل في قطاع غزة والجنوب اللبناني".وأشار الحاج حسن إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تؤثر أيضا على القطاع الزراعي في لبنان، فالجيش الإسرائيلي يقصف بالفوسفور الأبيض لأنه مادة حارقة، هو يريد أن يفرض منطقة عازلة لكشف ظهر "حزب الله"، لافتًا إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية جنوبي لبنان أسفرت عن حرق ما لا يقل عن 2000 دونم و60 ألف شجرة زيتون.وفي الشأن الروسي وعن اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية والبيلاروسية، قال الحاج حسن إن "القطاع الخاص هو من يتولى هذا الملف وهناك قرض من البنك الدولي وهذا القطاع هو من يقوم بعمليات شحنات الاستيراد إن كان من روسيا او غيرها"، مضيفًا أن عملية الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا مستمرة رغم كل العقوبات الغربية .وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن السياسة الزراعية في لبنان ستتجه شرقاً وغرباً لأنه كل ما زاد التصدير، كلما ازداد المحفز للمزارعين خاصة وأن لبنان يصدر إلى روسيا وأوروبا وقارة أمريكا ودول أفريقيا ودول الخليج العربي، في حين هناك بعض الأسواق مقفلة بوجه لبنان، وفي المقابل يشدد الوزير الحاج حسن أنهم لم يحدثوا أي خرق باتجاه سوق المملكة العربية السعودية، متمنيًا أن تذلل العقبات وهو ما يتم العمل عليه اليوم.وقال الحاج حسن إن "الدور الروسي أساسي في هذا الإطار، وقد يكون هناك بعض العوائق الاقتصادية ونحتاج إلى علاقة قوية مع الدولة الروسية والقطاعين العام والخاص الروسيين".
https://sputnikarabic.ae/20230927/سفير-روسيا-نشكر-لبنان-على-دعمه-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-محاربة-تمجيد-النازية-1081470024.html
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العالم العربي
العالم العربي

وزير الزراعة اللبناني لـ"سبوتنيك": نعول على تطوير التعاون مع روسيا في المجالات الزراعية

12:34 GMT 26.03.2024
© Sputnik . A.HEMIDوزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن
وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© Sputnik . A.HEMID
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حصري
أدان وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، الهجوم الإرهابي على روسيا حيث قدم تعازيه لأهالي الضحايا وتمنى الشفاء للجرحى، مؤكدًا أن العالم اليوم ينتظر ردا قاسيا من روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.
وجاءت تصريحات الوزيرالحاج حسن خلال مقابلة خاصة مع راديو "سبوتنيك"، أكد فيها أن "هناك محرك للإرهابيين ففي البداية قاتلوا في سوريا واليوم قاموا بتحريكهم إلى مكان آخر، الأمر الذي يفرض وجود إرادة دولية حقيقية لحسم هذا الملف وهذا الإجرام هو نفسه ما يحصل في قطاع غزة والجنوب اللبناني".
وأشار الحاج حسن إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تؤثر أيضا على القطاع الزراعي في لبنان، فالجيش الإسرائيلي يقصف بالفوسفور الأبيض لأنه مادة حارقة، هو يريد أن يفرض منطقة عازلة لكشف ظهر "حزب الله"، لافتًا إلى أن الاعتداءات الاسرائيلية جنوبي لبنان أسفرت عن حرق ما لا يقل عن 2000 دونم و60 ألف شجرة زيتون.
وشدد الحاج حسن على أن الوزارة عبر لجانها مع المجلس الوطني للبحوث العملية حتى عندما يتوقف العدوان لسحب عينات من كل المناطق التي تضررت كدليل ملموس لتقديم شكوانا إلى مجلس الأمن.
وفي الشأن الروسي وعن اقتراح المفوضية الأوروبية بزيادة الرسوم الجمركية على الحبوب الروسية والبيلاروسية، قال الحاج حسن إن "القطاع الخاص هو من يتولى هذا الملف وهناك قرض من البنك الدولي وهذا القطاع هو من يقوم بعمليات شحنات الاستيراد إن كان من روسيا او غيرها"، مضيفًا أن عملية الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا مستمرة رغم كل العقوبات الغربية .
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
سفير روسيا: نشكر لبنان على دعمه مشروع القرار الروسي بشأن محاربة تمجيد النازية
27 سبتمبر 2023, 20:23 GMT
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن السياسة الزراعية في لبنان ستتجه شرقاً وغرباً لأنه كل ما زاد التصدير، كلما ازداد المحفز للمزارعين خاصة وأن لبنان يصدر إلى روسيا وأوروبا وقارة أمريكا ودول أفريقيا ودول الخليج العربي، في حين هناك بعض الأسواق مقفلة بوجه لبنان، وفي المقابل يشدد الوزير الحاج حسن أنهم لم يحدثوا أي خرق باتجاه سوق المملكة العربية السعودية، متمنيًا أن تذلل العقبات وهو ما يتم العمل عليه اليوم.

ورأى الحاج حسن أن المشكلة مع المملكة العربية السعودية هي تقنية بامتياز وعلى الدولة اللبنانية دور رقابي كبير في تصدير منتجاتها بشكل سليم، وعن قانون قيصر فهو لا يشمل عمليات التبادل بين الدول فيما يخص القطاع الأمني الغذائي.

وقال الحاج حسن إن "الدور الروسي أساسي في هذا الإطار، وقد يكون هناك بعض العوائق الاقتصادية ونحتاج إلى علاقة قوية مع الدولة الروسية والقطاعين العام والخاص الروسيين".
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