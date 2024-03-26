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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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18 قتيلا في إنزال جوي "خاطئ" للمساعدات على غزة
18 قتيلا في إنزال جوي "خاطئ" للمساعدات على غزة
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 18 فلسطينيا قُتلوا بسبب إنزال جوي لمساعدات "بشكل خاطئ"، داعياً إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه... 26.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-26T17:28+0000
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وقال المكتب في بيان أن من بين القتلى 12 مواطناً لقوا حتفهم غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث "دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، ما تسبب بغرق العشرات".وأضاف أن 6 آخرين لقوا حتفهم "نتيجة التدافع في أكثر من مكان حيث كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة".كما دعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة وطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني الجوع والنقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.ولجأت عدد من الدول على رأسها البلاد العربية لاستخدام طريقة الإنزال الجوي فوق غزة من أجل إيصال المساعدات إلى سكان غزة جراء فرض إسرائيل حصارا محكما على القطاع وإعاقة إدخال الإمدادات إليها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-8-إنزالات-جوية-على-قطاع-غزة-بمشاركة-6-دول-1087366646.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

18 قتيلا في إنزال جوي "خاطئ" للمساعدات على غزة

17:28 GMT 26.03.2024 (تم التحديث: 18:23 GMT 26.03.2024)
© AP Photo / Mahmoud Essaفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Mahmoud Essa
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 18 فلسطينيا قُتلوا بسبب إنزال جوي لمساعدات "بشكل خاطئ"، داعياً إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة "غير المُجدية" وفتح المعابر البرية فوراً.
وقال المكتب في بيان أن من بين القتلى 12 مواطناً لقوا حتفهم غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث "دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، ما تسبب بغرق العشرات".
وأضاف أن 6 آخرين لقوا حتفهم "نتيجة التدافع في أكثر من مكان حيث كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة".

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من أن عمليات إنزال المساعدات جواً باتت "تشكل خطراً فعلياً على حياة المواطنين الجائعين".

كما دعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة وطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني الجوع والنقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.
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الجيش الأردني يعلن تنفيذ 8 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة 6 دول
أمس, 12:24 GMT
ولجأت عدد من الدول على رأسها البلاد العربية لاستخدام طريقة الإنزال الجوي فوق غزة من أجل إيصال المساعدات إلى سكان غزة جراء فرض إسرائيل حصارا محكما على القطاع وإعاقة إدخال الإمدادات إليها.
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
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