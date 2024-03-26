https://sputnikarabic.ae/20240326/18-قتيلا-في-إنزال-جوي-خاطئ-للمساعدات-على-غزة-1087409690.html

18 قتيلا في إنزال جوي "خاطئ" للمساعدات على غزة

18 قتيلا في إنزال جوي "خاطئ" للمساعدات على غزة

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، أن 18 فلسطينيا قُتلوا بسبب إنزال جوي لمساعدات "بشكل خاطئ"، داعياً إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه... 26.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-26T17:28+0000

2024-03-26T17:28+0000

2024-03-26T18:23+0000

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وقال المكتب في بيان أن من بين القتلى 12 مواطناً لقوا حتفهم غرقاً داخل البحر قبالة محافظة شمال قطاع غزة، حيث "دخل عشرات المواطنين الجائعين إلى البحر للحصول على مساعدات ألقتها الطائرات داخل البحر، ما تسبب بغرق العشرات".وأضاف أن 6 آخرين لقوا حتفهم "نتيجة التدافع في أكثر من مكان حيث كانوا يحاولون الحصول على مساعدات ألقتها الطائرات بشكل خاطئ أيضاً في ظل المجاعة المستمرة".كما دعا إلى وقف عمليات إنزال المساعدات بهذه الطريقة وطالب بفتح المعابر البرية بشكل فوري وسريع من أجل إدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي يعاني الجوع والنقص الحاد في الغذاء للشهر السادس على التوالي.ولجأت عدد من الدول على رأسها البلاد العربية لاستخدام طريقة الإنزال الجوي فوق غزة من أجل إيصال المساعدات إلى سكان غزة جراء فرض إسرائيل حصارا محكما على القطاع وإعاقة إدخال الإمدادات إليها.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة، منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.يذكر أنه، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم "حماس"، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 32 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار بين الجانبين.

https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-8-إنزالات-جوية-على-قطاع-غزة-بمشاركة-6-دول-1087366646.html

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