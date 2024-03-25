https://sputnikarabic.ae/20240325/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-8-إنزالات-جوية-على-قطاع-غزة-بمشاركة-6-دول-1087366646.html

الجيش الأردني يعلن تنفيذ 8 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة 6 دول

الجيش الأردني يعلن تنفيذ 8 إنزالات جوية على قطاع غزة بمشاركة 6 دول

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، "تنفيذ 8 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية بمشاركة دول شقيقة وصديقة، استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع... 25.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-25T12:24+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بأن "طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرات تابعة لمصر والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وسنغافورة، وبريطانيا شاركت في تنفيذ العملية".وأضافت أن "هذه العملية تأتي في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها "مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 32 ألف قتيل، ونحو 75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240324/ملك-الأردن-يؤكد-ضرورة-التوصل-لوقف-فوري-ودائم-لإطلاق-النار-في-غزة-وحماية-المدنيين-1087334437.html

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