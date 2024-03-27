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"أدنوك" الإماراتية تعلن عن إنتاج أول كمية من النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية
"أدنوك" الإماراتية تعلن عن إنتاج أول كمية من النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية التي تقع شمال غرب مدينة أبوظبي. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:48+0000
2024-03-27T12:48+0000
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وذكرت الشركة الإماراتية، في بيان، "اليوم، عن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية، ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول".وأضافت أن شركة "الياسات البترولية"، وهي مشروع مشترك بين "أدنوك" و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" تتولى إدارة منطقة "بلبازيم" البحرية.ووفقا للبيان، من المتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية في حقل "بلبازيم" البحري تدريجياً لتصل إلى 45 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز المصاحب.وفي السياق، قال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": إن "بدء إنتاج النفط الخام من منطقة بلبازيم البحرية يعكس العلاقات الثنائية القوية والراسخة بين دولة الإمارات والصين". وتقع منطقة "بلبازيم" على بعد 120 كيلومتراً شمال غرب مدينة أبوظبي، وتضم ثلاثة حقول بحرية هي "بلبازيم" و"أم الصلصال" و"أم الضلوع".
https://sputnikarabic.ae/20221128/الإمارات-تخطط-لاستثمار-150-مليار-دولار-للتوسع-في-أعمال-النفط-والغاز-1070638388.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد, الأخبار

"أدنوك" الإماراتية تعلن عن إنتاج أول كمية من النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية

12:48 GMT 27.03.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACEشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"
شركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AFP 2023 / GIUSEPPE CACACE
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أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية التي تقع شمال غرب مدينة أبوظبي.
وذكرت الشركة الإماراتية، في بيان، "اليوم، عن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية، ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول".
وأضافت أن شركة "الياسات البترولية"، وهي مشروع مشترك بين "أدنوك" و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" تتولى إدارة منطقة "بلبازيم" البحرية.
ووفقا للبيان، من المتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية في حقل "بلبازيم" البحري تدريجياً لتصل إلى 45 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز المصاحب.
الرئيس التنفيذي لشركة بترول أدنوك الإماراتية، الدكتور سلطان أبن أحمد الجابر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
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وأوضح البيان أن ذلك سيساهم في تحقيق هدف "أدنوك" المتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وفي السياق، قال عبد المنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك": إن "بدء إنتاج النفط الخام من منطقة بلبازيم البحرية يعكس العلاقات الثنائية القوية والراسخة بين دولة الإمارات والصين".
وتقع منطقة "بلبازيم" على بعد 120 كيلومتراً شمال غرب مدينة أبوظبي، وتضم ثلاثة حقول بحرية هي "بلبازيم" و"أم الصلصال" و"أم الضلوع".
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