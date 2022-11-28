https://sputnikarabic.ae/20221128/الإمارات-تخطط-لاستثمار-150-مليار-دولار-للتوسع-في-أعمال-النفط-والغاز-1070638388.html

الإمارات تخطط لاستثمار 150 مليار دولار للتوسع في أعمال النفط والغاز

الإمارات تخطط لاستثمار 150 مليار دولار للتوسع في أعمال النفط والغاز

تتطلع الإمارات إلى توسيع نطاق وصولها العالمي في مجال الطاقة، وزيادة الإنفاق لتعزيز قدرة إنتاج النفط والغاز الطبيعي. 28.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-28T17:08+0000

2022-11-28T17:08+0000

2022-11-28T17:08+0000

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وذكرت شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، أنها ستستثمر 150 مليار دولار في السنوات الخمس حتى عام 2027، وهي زيادة عن خطة الإنفاق السابقة البالغة 127 مليار دولار على مدى خمس سنوات والتي أعلن عنها قبل عام.كما ستشكل وحدة جديدة لمعالجة الغاز وتسويقه، إلى جانب خطط لبيع حصة أقلية من شركة "أدنوك" للغاز، من خلال طرح عام أولي في أبو ظبي خلال عام 2023، بحسب وكالة "وام" الإماراتية.ستنشئ شركة "أدنوك" المملوكة للحكومة ذراعا منفصلا للنظر في التوسع دوليا في أعمال الغاز والكيماويات ومصادر الطاقة الجديدة. وستحاول زيادة طاقة إنتاج الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2027، في وقت أبكر من الهدف السابق المحدد عند عام 2030.الإمارات هي أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للنفط بعد السعودية والعراق. إنها تنفق مليارات الدولارات لضخ المزيد من النفط والغاز، حتى في الوقت الذي تسعى فيه البلاد جاهدة للوصول إلى صافي انبعاثات كربون صفرية بحلول عام 2050.

https://sputnikarabic.ae/20221128/غانا-تجري-محادثات-مع-الإمارات-لمقايضة-الذهب-بالوقود-بدلا-من-الدولار-1070636927.html

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