https://sputnikarabic.ae/20240327/أصوات-مضغ-الطعام--المسوفونيا-أحد-أكثر-المتلازمات-انتشارا-في-بريطانيا-1087432878.html

"أصوات مضغ الطعام" ... "المسوفونيا" أحد أكثر المتلازمات انتشارا في بريطانيا

"أصوات مضغ الطعام" ... "المسوفونيا" أحد أكثر المتلازمات انتشارا في بريطانيا

سبوتنيك عربي

يجد البعض صعوبة في الجلوس بنفس الغرفة حيث يمضغ الأشخاص الطعام، وهي مشكلة صحية تسمى "الميسوفونيا" أو متلازمة حساسية الصوت الانتقائية. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T14:28+0000

2024-03-27T14:28+0000

2024-03-27T14:28+0000

مجتمع

علوم

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ويشعر المصابون بـ"الميسوفونيا" أنهم "محاصرون" أو حتى "لا حول لهم ولا قوة" ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيار العلاقات والصداقات.وتقول أستاذة علم النفس جين غريغوري من جامعة أوكسفورد: "إن الميسوفونيا أكثر من مجرد انزعاج من أصوات معينة، يتعلق الأمر بالشعور بالحصار أو العجز".استجوبت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد وجامعة كينجز كوليدج لندن مجموعة من 772 بالغا في المملكة المتحدةطُلب منهم تقييم مشاعرهم تجاه العديد من الأصوات اليومية المختلفة. وأوضحت سيليا فيتوراتو، أخصائية القياس النفسي في جامعة كينجز كوليدج لندن، أنه "من المهم أن دراستنا كشفت 1 من كل 5 أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من ردود فعل كراهية شديدة ناتجة عن الأصوات، ولكن نسبة صغيرة فقط كانت على علم بهذا المصطلح".واختتمت غريغوري: "قد يكون من المريح أن تكتشف أنك لست وحدك، وأن الآخرين يتفاعلون بهذه الطريقة مع الأصوات أيضًا".

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