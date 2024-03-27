"أصوات مضغ الطعام" ... "المسوفونيا" أحد أكثر المتلازمات انتشارا في بريطانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240327/أصوات-مضغ-الطعام--المسوفونيا-أحد-أكثر-المتلازمات-انتشارا-في-بريطانيا-1087432878.html
"أصوات مضغ الطعام" ... "المسوفونيا" أحد أكثر المتلازمات انتشارا في بريطانيا
"أصوات مضغ الطعام" ... "المسوفونيا" أحد أكثر المتلازمات انتشارا في بريطانيا
سبوتنيك عربي
يجد البعض صعوبة في الجلوس بنفس الغرفة حيث يمضغ الأشخاص الطعام، وهي مشكلة صحية تسمى "الميسوفونيا" أو متلازمة حساسية الصوت الانتقائية. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T14:28+0000
2024-03-27T14:28+0000
مجتمع
علوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087432700_0:142:2738:1682_1920x0_80_0_0_dabf85115011c6d1df5cf3dcb8c83f27.jpg
ويشعر المصابون بـ"الميسوفونيا" أنهم "محاصرون" أو حتى "لا حول لهم ولا قوة" ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيار العلاقات والصداقات.وتقول أستاذة علم النفس جين غريغوري من جامعة أوكسفورد: "إن الميسوفونيا أكثر من مجرد انزعاج من أصوات معينة، يتعلق الأمر بالشعور بالحصار أو العجز".استجوبت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد وجامعة كينجز كوليدج لندن مجموعة من 772 بالغا في المملكة المتحدةطُلب منهم تقييم مشاعرهم تجاه العديد من الأصوات اليومية المختلفة. وأوضحت سيليا فيتوراتو، أخصائية القياس النفسي في جامعة كينجز كوليدج لندن، أنه "من المهم أن دراستنا كشفت 1 من كل 5 أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من ردود فعل كراهية شديدة ناتجة عن الأصوات، ولكن نسبة صغيرة فقط كانت على علم بهذا المصطلح".واختتمت غريغوري: "قد يكون من المريح أن تكتشف أنك لست وحدك، وأن الآخرين يتفاعلون بهذه الطريقة مع الأصوات أيضًا".
https://sputnikarabic.ae/20240327/اليابان-دخول-أكثر-من-100-شخص-المستشفى-بعد-تناول-مكملات-غذائية-1087431147.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1b/1087432700_153:0:2586:1825_1920x0_80_0_0_52ec1118674352bd5954bb32f4121b2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

"أصوات مضغ الطعام" ... "المسوفونيا" أحد أكثر المتلازمات انتشارا في بريطانيا

14:28 GMT 27.03.2024
© Photo / Unsplash/ Gardie Design & Social Media Marketingشخص يأكل الطعام
شخص يأكل الطعام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Photo / Unsplash/ Gardie Design & Social Media Marketing
تابعنا عبر
يجد البعض صعوبة في الجلوس بنفس الغرفة حيث يمضغ الأشخاص الطعام، وهي مشكلة صحية تسمى "الميسوفونيا" أو متلازمة حساسية الصوت الانتقائية.
ويشعر المصابون بـ"الميسوفونيا" أنهم "محاصرون" أو حتى "لا حول لهم ولا قوة" ويمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى انهيار العلاقات والصداقات.
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن المضغ ليس فقط هو السبب الوحيد للحالة فهناك أسباب أخرى مثل الشخير وصوت التنفس.
وتقول أستاذة علم النفس جين غريغوري من جامعة أوكسفورد: "إن الميسوفونيا أكثر من مجرد انزعاج من أصوات معينة، يتعلق الأمر بالشعور بالحصار أو العجز".
وأضافت غريغوري: "يتعلق الأمر بالشعور بأن هناك شيئًا خاطئًا فيك بسبب الطريقة التي تتفاعل بها مع الأصوات، ولكن أيضًا عدم القدرة على فعل أي شيء حيال ذلك"، وهذا يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى الشعور بالذنب والعار والقلق والانسحاب.
مكملات غذائية متنوعة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
مجتمع
اليابان... دخول أكثر من 100 شخص المستشفى بعد تناول مكملات غذائية
13:26 GMT
استجوبت الدراسة التي أجرتها جامعة أكسفورد وجامعة كينجز كوليدج لندن مجموعة من 772 بالغا في المملكة المتحدة
طُلب منهم تقييم مشاعرهم تجاه العديد من الأصوات اليومية المختلفة.

ووجدت 142 حالة إصابة "بأعراض أساسية" للميسوفونيا، أي حوالي 18.4 بالمئة.

وأوضحت سيليا فيتوراتو، أخصائية القياس النفسي في جامعة كينجز كوليدج لندن، أنه "من المهم أن دراستنا كشفت 1 من كل 5 أشخاص في المملكة المتحدة يعاني من ردود فعل كراهية شديدة ناتجة عن الأصوات، ولكن نسبة صغيرة فقط كانت على علم بهذا المصطلح".
واختتمت غريغوري: "قد يكون من المريح أن تكتشف أنك لست وحدك، وأن الآخرين يتفاعلون بهذه الطريقة مع الأصوات أيضًا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:32 GMTДым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... 7 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان... وحزب الله يرد بقصف كريات شمونة10:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала