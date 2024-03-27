https://sputnikarabic.ae/20240327/أعراض-عدوى-قاتلة-تنتشر-بوتيرة-قياسية-في-اليابان-1087419725.html
أعراض عدوى قاتلة تنتشر بوتيرة قياسية في اليابان
أعراض عدوى قاتلة تنتشر بوتيرة قياسية في اليابان
سبوتنيك عربي
تنتشر عدوى بكتيرية نادرة بسرعة في اليابان، وهذه العدوى هي متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS)، والتي يبلغ معدل الوفيات فيها 30%. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T09:10+0000
2024-03-27T09:10+0000
2024-03-27T09:10+0000
مجتمع
الصحة
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ووفقا لصحيفة "جابان تايمز"، فإن المرض عادة ما يسببه بكتيريا تسمى "المجموعة أ العقدية". سجلت اليابان أكثر من 900 حالة مؤكدة من الإصابة بـ STSS في عام 2023، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في البلاد. وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من هذا العام، تم بالفعل تسجيل 378 حالة إصابة. هذه البكتيريا شديدة العدوى ويمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا ووفاة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. عادة ما يكون كبار السن في خطر متزايد. ووفقا للمصادر المفتوحة، إن متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية هي مرض نادر تسببه السموم التي تفرزها سلالات معينة من البكتيريا العقدية. عادة ما تنتج متلازمة STSS عن سلالات معينة من بكتيريا المكورات العقدية، مثل المكورات العقدية المقيحة. يمكن لهذه البكتيريا أن تدخل الجسم عن طريق الجروح أو الحروق أو بعد الجراحة. ويمكن أن تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك النساء بعد الولادة، هم أكثر عرضة للإصابة بـ STSS، بحسب موقع "ميديك فوروم". يتضمن علاج STSS عادة المضادات الحيوية. وتشمل أعراض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية ما يلي: ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38.9 درجة مئوية) وطفحا جلديا قد يكون أحمر ويغطي معظم الجسم وآلاما شديدة في العضلات والمفاصل واستفراغا وغثيانا وإسهالا واحمرار العينين والأغشية المخاطية وانخفاض ضغط الدم.
https://sputnikarabic.ae/20240326/طبيب-روسي-يؤكد-أن-الباراسيتامول-يقتل-الكبد-1087393046.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصحة
أعراض عدوى قاتلة تنتشر بوتيرة قياسية في اليابان
تنتشر عدوى بكتيرية نادرة بسرعة في اليابان، وهذه العدوى هي متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية (STSS)، والتي يبلغ معدل الوفيات فيها 30%.
ووفقا لصحيفة "جابان تايمز"، فإن المرض عادة ما يسببه بكتيريا تسمى "المجموعة أ العقدية".
سجلت اليابان أكثر من 900 حالة مؤكدة من الإصابة بـ STSS في عام 2023، وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في البلاد. وفي يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من هذا العام، تم بالفعل تسجيل 378 حالة إصابة.
هذه البكتيريا شديدة العدوى ويمكن أن تسبب مرضًا خطيرًا ووفاة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا. عادة ما يكون كبار السن في خطر متزايد.
ووفقا للمصادر المفتوحة، إن متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية هي مرض نادر تسببه السموم التي تفرزها سلالات معينة من البكتيريا العقدية.
عادة ما تنتج متلازمة STSS عن سلالات معينة من بكتيريا المكورات العقدية، مثل المكورات العقدية المقيحة. يمكن لهذه البكتيريا أن تدخل الجسم عن طريق الجروح أو الحروق أو بعد الجراحة. ويمكن أن تصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، وكذلك النساء بعد الولادة، هم أكثر عرضة للإصابة بـ STSS، بحسب موقع
"ميديك فوروم".
يتضمن علاج STSS عادة المضادات الحيوية. وتشمل أعراض متلازمة الصدمة السامة للمكورات العقدية ما يلي: ارتفاع درجة الحرارة (أكثر من 38.9 درجة مئوية) وطفحا جلديا قد يكون أحمر ويغطي معظم الجسم وآلاما شديدة في العضلات والمفاصل واستفراغا وغثيانا وإسهالا واحمرار العينين والأغشية المخاطية وانخفاض ضغط الدم.