أفضل 10 لاعبات كرة قدم في العالم

أفضل 10 لاعبات كرة قدم في العالم

سبوتنيك عربي

سلطت بطولة كأس العالم 2019 للسيدات الأضواء على كرة القدم النسائية، لتزداد شعبيتها من حيث المشاركة والمتابعة الجماهيرية.

سنستعرض في هذا المقال عددا من لاعبات كرة القدم النسائية اللواتي تركن بصماتهن في ملاعب كرة القدم.أفضل 10 لاعبات كرة قدم في العالممارتا من البرازيلمارتا فييرا دا سيلفا هي مهاجمة برازيلية تعتبر على نطاق واسع واحدة من أفضل اللاعبات في كل العصور. لقد حصلت على لقب أفضل لاعبة في العالم ست مرات، مما يجعلها واحدة من أفضل لاعبات كرة القدم للسيدات، و سجلت رقمين قياسيين جديدين في كأس العالم 2019 بفرنسا، حيث أصبحت أول لاعبة (ذكر أو أنثى) تسجل في خمس نهائيات مختلفة لكأس العالم، في حين أن ركلة الجزاء التي سجلتها ضد إيطاليا، وهي رقم 17 لها في نهائيات كأس العالم، جعلتها الهداف الأول على الإطلاق. في أهم بطولة دولية ينظمها FIFA.ومنذ ذلك الحين، بدأت مسيرتها المهنية في الأندية، حيث تناوبت بين أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية - وهي تلعب حاليًا مع أورلاندو برايد، في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات. ومع ذلك، أينما ذهبت، فإنها تسجل الأهداف ويبلغ متوسط التسجيل لديها هدفًا تقريبًا في المباراة لكل من النادي والمنتخب.ميا هام من الولايات المتحدة الأمريكيةبدأت لعب كرة القدم في سن مبكرة، وفي عمر 15 عامًا، أصبحت أصغر لاعب يظهر مع المنتخب الوطني الأمريكي. وفازت بكأس العالم مع الولايات المتحدة في عامي 1991 و1999، وحصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية مع الفريق في أتلانتا في عام 1996، ومرة ​​أخرى في أثينا في عام 2004.حصلت على جائزة أفضل رياضية للسيدات في الولايات المتحدة خمس مرات، وكانت أول نجمة يتم إدخالها إلى قاعة المشاهير العالمية.بيرجيت برينز من ألمانيابيرجيت برينز هي لاعبة ألمانية دولية متقاعدة لعبت في خمس نهائيات لكأس العالم، وسجلت 14 هدفا في النهائيات، وهي الثانية في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا على الإطلاق بعد مارتا. فازت بكأس العالم مع ألمانيا عامي 2003 و2007 وحصلت على المركز الثاني معهم في عام 1999. إلى جانب ذلك، فازت ببطولة أوروبا مع ألمانيا خمس مرات وحصلت معهم على ثلاث ميداليات برونزية أولمبية.حصلت على جائزة أفضل لاعبة في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لثلاث سنوات متتالية، وحصلت على لقب أفضل لاعبة ألمانية لهذا العام 8 مرات على التوالي. كانت هدافة غزيرة الإنتاج لنادييها إف إس في وإف إف سي فرانكفورت وكارولينا كوراج.هذه الأرقام القياسية تجعلها واحدة من أكثر نجمات كرة القدم تتويجًا على الإطلاق.ميشيل أكيرز من الولايات المتحدة الأمريكيةتمتعت أكيرز بمسيرة مهنية رائعة، لأسباب ليس أقلها أن الإصابة والمرض أجبرتها على إعادة اختراع موقعها على أرض الملعب. عندما كانت شابة، كانت مهاجمة قوية، ولكن بعد تشخيص إصابتها بالإرهاق المزمن ومتلازمة الخلل المناعي، تراجعت وبدأت اللعب كلاعب خط وسط دفاعي، مما ساعد على إحباط فرص تسجيل الأهداف، بدلاً من تحويلها إلى أهداف. وبعد ست سنوات، ساعدت فريقها بالفوز بكأس العالم للسيدات وسجلت هدفي المباراة النهائية ضد النرويج، حيث فازت الولايات المتحدة بنتيجة 2-1. وبذلك يصل رصيدها في البطولة إلى عشرة، منها خمسة أهداف في مباراة واحدة. بعد عودتها إلى خط الوسط، ساعدت أكيرز الولايات المتحدة على الفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية في عام 1996 في أثينا، ومن ثم تأمين فوز آخر بكأس العالم في عام 1999. واضطرت إلى الاعتزال في سن 34 بسبب الإصابة.كريستين سنكلير من كندافازت ببطولات الأندية مع ثلاثة أندية مختلفة - 