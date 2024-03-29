https://sputnikarabic.ae/20240329/أغنى-10-رياضات-في-العالم-1087479748.html

أغنى 10 رياضات في العالم

أغنى 10 رياضات في العالم

سبوتنيك عربي

الرياضة هي إحدى الأنشطة المفضلة لدى جميع الأعمار، حصلت بالفعل على مكانتها كمهنة مربحة، إذ يكسب الرياضيون المحترفون الآن الملايين ويحتلون أماكنهم بين أغنى الناس... 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T09:57+0000

2024-03-29T09:57+0000

2024-03-29T09:57+0000

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وأصبح ذلك ممكنًا فقط نظرًا لوجود تدفق أموال ضخم يحدث الآن في صناعة الرياضة، علاوة على ذلك، ينجذب الناس الآن إلى بعض أغنى الرياضات في العالم بينما يفكرون في الشهرة والمال.تعد الرياضة عنصرًا مهمًا في الترفيه لأنها تلهم ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، والرياضيون في أغنى الرياضات في العالم هم أفراد أثرياء للغاية، كما وتحتاج الرياضة، بطبيعة الحال، إلى ضخ الكثير من الأموال حتى تكون الفِرق ناجحة وممولة بشكل جيد.الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد بأن تحقيق أكبر قدر من الانتصارات والبطولات في الرياضة يساوي المزيد من الأرباح من حيث التسويق، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا في عالم ألعاب القوى.يتم تحديد ثراء الرياضة من خلال قوتها الشرائية، وليس عددها. علاوة على ذلك، اكتسبت العديد من الألعاب الرياضية لقب "رياضة الرجل الثري"، والتي تجتذب بشكل طبيعي الأسواق المحملة بالنقود.يولد كل تخصص رياضي من حوله عددًا لا يحصى من شركات الخدمات والمدربين ومصنعي المعدات والزي الرسمي وما إلى ذلك، ومنظمي المباريات والجولات والمديرين الرياضيين وغير ذلك الكثير.على الصعيد العالمي، تقدر قيمة صناعة الرياضة بأكثر من 623 مليار دولار أمريكي. يشير هذا الآن إلى أن الألعاب الاحترافية تمثل عملاً تجاريًا كبيرًا في عالم اليوم حيث يتم توليد الأموال من مصادر مختلفة. وتشمل هذه الأحداث أو مبيعات التذاكر، واستئجار الملاعب، والانتقالات، وصفقات البث، والبضائع، والرعاية، والمقامرة.كثيرًا ما يتجاهل العديد من عشاق الرياضة حقيقة أن فريقهم المفضل هو في المقام الأول شركة كبيرة. لقد أثبتت مبادرات الأعمال الرياضية أنها مجال مربح حقًا في سوق الترفيه. يحصلون على دخل رائع من مجموعة متنوعة من المصادر.أغنى 10 رياضات في العالم1.كرة القدم – 600 مليار دولارتعد كرة القدم أغنى رياضة في العالم حيث تبلغ قيمتها الصافية حوالي 600 مليار دولار اعتبارًا من عام 2024. ويمارس هذه الرياضة نحو 250 مليون شخص، المعروفة غالبًا باسم كرة القدم، في 200 دولة حول العالم. إنها واحدة من أكثر الرياضات شهرة، حيث تبلغ قيمتها السوقية العالمية 600 مليار دولار. وبالمثل، يكسب الرياضي المحترف في هذه الصناعة ما متوسطه 4 ملايين دولار. في قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرًا، هناك العديد من نجوم كرة القدم.في عام 2024، تجاوز نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو مجرد اللعب الجيد، وأصبح الرياضي الأعلى دخلاً في جميع أنحاء العالم. بإجمالي مبلغ مذهل قدره 500 مليون دولار، تثبت أرباحه روحه الرياضية الاستثنائية وشعبيته التي لا مثيل لها، وحصل رونالدو على مبلغ كبير قدره 46 مليون دولار من لعب كرة القدم، و90 مليون دولار من ترويج المنتجات، مما يوضح سحره العالمي ونجاحه كمتحدث باسم العلامة التجارية.فيما حصل ليونيل ميسي، نجم كرة القدم، على 600 مليون دولار في عام 2024. وجاء نصف أرباحه، 65 مليون دولار، من مهاراته الرائعة في كرة القدم. أما النصف الآخر فكان من الترويج ، مما يثبت قدرته على تحقيق التوازن بين موهبته الرياضية والأنشطة المربحة خارج الملعب. مهارات ميسي الفريدة تسحر المشجعين في جميع أنحاء العالم. إنه يفتح المجال للنجاح الرياضي ومصدرا ماليًا ضخمًا.حقق الفرنسي كيليان مبابي، نجم كرة القدم الشاب، إجمالي أرباح مثير للإعجاب قدره 120 مليون دولار لعام 2023. وتساهم براعته في الملعب بمبلغ كبير قدره 100 مليون دولار في هذا المبلغ، مما يؤكد النمو الملحوظ لموهبته الكروية في مثل هذا المركز في سن مبكرة. بالإضافة إلى نجاحه على أرض الملعب، فإن الترويج الذي يقوم به والذي تبلغ قيمته 20 مليون دولار يسلط الضوء بشكل أكبر على قابلية تسويق مبابي وجاذبيته العالمية.إن التوازن بين إنجازاته الرياضية وارتباطاته التجارية خارج الملعب لا يُظهر فقط كفاءته في ملعب كرة القدم ولكن أيضًا مكانته الناشئة كشخصية قابلة للتسويق ومعترف بها عالميًا.إن قدرة مبابي على المزج بسلاسة بين المهارات والجاذبية التجارية تجعله نجمًا صاعدًا ليس فقط في عالم كرة القدم ولكن أيضًا في المشهد الأوسع للرياضة والترفيه.2. كرة القدم الأمريكية – 200 مليار دولاروفقًا للتقديرات الأخيرة، تبلغ قيمة اتحاد كرة القدم الأمريكي (NFL) أو كرة القدم الأمريكية نحو 200 مليار دولار، وتحتل حاليًا المرتبة الثانية في هذه القائمة. هذا العام، بلغ متوسط ​​​​راتب اللاعبين في الدوري الوطني لكرة القدم 2.4 مليون دولار. وغني عن القول أن جميع اللاعبين الرئيسيين في الأندية يكسبون أكثر بكثير. في العام الماضي، حقق اتحاد كرة القدم الأميركي إيرادات مذهلة بلغت 11.394 مليون دولار، وهو أكبر رقم يحققه أي دوري في أي رياضة. يتنافس في هذه الرياضة بعض أغنى الرياضيين، ومن بينهم توم برادي، الذي يعد من بين أعلى 10 رياضيين أجرًا هذا العام، وفقًا لمجلة "فوربس".3. كرة السلة – 90 مليار دولاروفقًا للتقديرات الحالية، تبلغ قيمة الدوري الاميركي للمحترفين الآن ما يقرب من 90 مليار دولار في السوق العالمية ويحتل حاليًا المركز الثالث في قائمة أغنى الرياضات في العالم. إنها رياضة تحظى بشعبية كبيرة في دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وغيرها. وكان مايكل جوردان أول شخص يزيد في البداية من شعبية هذه الرياضة على مستوى العالم، على الرغم من أنها كانت دائمًا تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن الولايات المتحدة تساهم بأكبر نسبة.اعتبارًا من عام 2022، يبلغ متوسط ​​الراتب السنوي للاعب الدوري الاميركي للمحترفين نحو 3.8 مليون دولار، ويكسب ليبرون جيمس، أحد أفضل اللاعبين في هذه الرياضة، مبلغًا مذهلاً قدره 96.5 مليون دولار.حصل نجم كرة السلة ليبرون جيمس على 119.5 مليون دولار في عام 2023. ويأتي معظم هذا المبلغ، 84.5 مليون دولار، من أدائه الاستثنائي في كرة السلة. ليحصل على 35 مليون دولار إضافية من شراكات مختلفة ما بين دعاية وإعلان، مما يسلط الضوء على شعبيته البعيدة المدى خارج هذه الرياضة.إنه ليس مجرد نجم كرة سلة ولكنه أيضًا شخصية قوية في مجال الأعمال والإعلان. يقف ليبرون جيمس بمثابة شهادة على الدور المتطور للرياضيين كسفراء للعلامات التجارية العالمية، متجاوزين حدود رياضاتهم الخاصة.4. هوكي الجليد – 60 مليار دولاراعتبارًا من عام 2024، بلغت القيمة السوقية الصافية لهوكي الجليد نحو 60 مليار دولار. تشتهر لعبة هوكي الجليد بسرعة رد الفعل المقترنة بمجموعة من المواهب، ولهذا السبب يطلق عليها "أسرع لعبة على وجه الأرض". يوجد العديد من لاعبي هوكي الجليد على قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجراً . إحدى البطولات الأكثر شعبية، "NHL"، تدفع للاعب المحترف المتوسط ​​ما يقرب من 2.2 مليون دولار سنويًا. وفي موسم 2021-22، حققت البطولة إيرادات قدرها 6.1 مليون دولار.5. البيسبول – 40 مليار دولارتبلغ قيمة لعبة البيسبول كشركة حاليًا نحو 40 مليار دولار. يكسب لاعب البيسبول المحترف حاليًا ما متوسطه 8.5 مليون دولار سنويًا. من ناحية أخرى، يكسب اللاعبون النجوم الكثير من المال. ومع ذلك، هناك عدد قليل فقط من البلدان التي تشارك بنشاط في هذه الرياضة. في العام الماضي، حققت بطولة البيسبول الكبرى، وهي البطولة الأعلى مستوى في لعبة البيسبول، إيرادات بلغت 8.957 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، حصل كل فريق هذا الموسم على ما متوسطه 298.6 مليون دولار.كلايتون كيرشو، أحد أفضل لاعبي البيسبول، حصل على 34.5 مليون دولار العام الماضي. دفع له فريقه 33.8 مليون دولار سنويًا كأجر. بالإضافة إلى ذلك، حصل على 750 ألف دولار من صفقات الرعاية في عام 2022.6. الجولف – 7 مليارات دولارغالبًا ما تُعرف لعبة الجولف بأنها لعبة الأغنياء، وقد نمت شعبيتها بشكل مطرد على مر السنين. وصلت القيمة السوقية لصناعة الجولف إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وفقًا للتقارير الأخيرة. وفقًا لمقالة نشرتها مجلة "Golf Adviser" في عام 2019، استقبلت الرياضة في الولايات المتحدة 2.6 مليون مبتدئ في عام 2018، وهو نفس العدد تقريبًا كما في العام السابق، وهو رقم لا يزال عند أعلى مستوياته على الإطلاق. حصل أسطورة الجولف، تايجر وودز، على 43 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، وهو أكبر دخل بين جميع نجوم الجولف.7. لعبة الكريكيت – 6 مليارات دولاريتم لعب الكريكيت في أكثر من 15 دولة باعتبارها واحدة من الرياضات الرئيسية وتتضمن الكثير من التدفقات النقدية بسبب الكثير من المسابقات والمسلسلات الدولية بين البلدان. وفقًا لتقدير حديث، بلغ إجمالي القيمة الصافية لصناعة لعبة الكريكيت 6 مليارات دولار هذا العام، مما يجعل هذه الرياضة مدرجة في قائمة أغنى الرياضات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، اعتبارًا من عام 2024، ارتفع متوسط ​​الدخل السنوي للاعب الكريكيت المحترف إلى نحو 60 ألف دولار.يعد الدوري الهندي الممتاز أحد أكثر بطولات الكريكيت شعبية، حيث حقق 633.62 مليون دولار الموسم الماضي. وحقق كل امتياز واستثمار في هذا الدوري أيضًا دخلاً متوسطه 79.2 مليون دولار.8. التنس – 6 مليارات دولاروصلت قيمة صناعة رياضة التنس إلى 6 مليارات دولار هذا العام، بزيادة قدرها 1.1% عن الموسم السابق. ويضم الكثير من الرياضيين الأثرياء، حيث يكسب اللاعب المتألق 30 ألف دولار سنويًا. تعتبر بطولة فرنسا المفتوحة من أعرق بطولات التنس، وقد حققت 2.6 مليون دولار في عام 2022 وحده.يعد التنس أيضًا موطنًا لاثنين من أغنى الرياضيين في العالم، وهما رافائيل نادال الذي يكسب 40 مليون دولار سنويا، في حين أن روجر فيدرر يكسب 90.7 مليون دولار سنويا.9. سباق السيارات – أكثر من 5 مليارات دولارومع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2% بين عامي 2021 و2026، من المتوقع أن ينمو السوق العالمي لرياضة السيارات من 4.8 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 7.8 مليار دولار أمريكي في عام 2026.تجاوزت القيمة السوقية لصناعة سباقات السيارات 5 مليارات دولار في عام 2022. وبحلول عام 2027، من المتوقع أن تتجاوز 7.5 مليار دولار. وقد أكسبها هذا النجاح مكانًا ضمن قائمتنا لأغنى الرياضات في العالم. وصل متوسط ​​الدخل السنوي لنجوم السباق إلى 70 ألف دولار في عام 2022. وفي الأحداث المهمة مثل سلسلة Grand American رولكس، يمكن للسائقين المحترفين كسب ما يصل إلى 200 ألف دولار لكل سباق.في موسمها الأخير، حققت "الفورمولا 1"، إحدى أكثر مسابقات سباقات السيارات شعبية، أرباحًا بلغت 1.83 مليار دولار، مع 166.4 مليون دولار كإيرادات لكل فريق.10. الملاكمةلطالما كانت الملاكمة واحدة من أكثر الرياضات الرائعة والمعروفة في العالم، وذلك بفضل سنوات الإثارة والتشويق التي جلبتها. ومن المتوقع أيضًا أن يحصل الملاكم المحترف على 50 ألف دولار في المتوسط. يكسب المقاتلون المحترفون ما بين 1000 إلى 4000 دولار لكل معركة كهواة.وبالمثل، فإنه يرتفع بشكل مطرد إلى نطاق يتراوح بين 5000 دولار و10000 دولار لكل مواجهة. ناهيك عن أن الملاكمين يحصلون على حوافز إضافية للفوز بالمباريات ولديهم رعاة خاصين بهم وصفقات تأييد.جمع أسطورة الملاكمة كانيلو ألفاريز، أرباحًا هائلة بقيمة 110 ملايين دولار لعام 2023. وما يميز ألفاريز هو التوازن في مصادر دخله، مع توزيع متساوٍ قدره 55 مليون دولار من المكاسب والمكافآت، حيث لا تُظهر هذه المحفظة المالية المتوازنة براعته داخل حلبة الملاكمة فحسب، بل تُظهر أيضًا قابليته للتسويق وجاذبيته العالمية كرمز رياضي.

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