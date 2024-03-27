https://sputnikarabic.ae/20240327/أكبر-الهجمات-الإرهابية-في-العالم-1087398704.html
أكبر الهجمات الإرهابية في العالم
أكبر الهجمات الإرهابية في العالم
سبوتنيك عربي
أكبر الهجمات الإرهابية في العالم
2024-03-27T07:46+0000
2024-03-27T07:46+0000
2024-03-27T07:51+0000
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أكبر الهجمات الإرهابية في العالم
أكبر الهجمات الإرهابية في العالم
أكبر الهجمات الإرهابية في العالم
07:46 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 07:51 GMT 27.03.2024)
في أعقاب الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، الذي قُتل فيه ما يقرب من 140 قتيلًا، يوضح هذا الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك"، أكبر الهجمات الإرهابية في العالم، منذ عام 2000.