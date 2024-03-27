https://sputnikarabic.ae/20240327/الأمم-المتحدة-أسرى-الحرب-الروس-يتعرضون-للتعذيب-في-أوكرانيا-1087439533.html

الأمم المتحدة: أسرى الحرب الروس يتعرضون للتعذيب في أوكرانيا

الأمم المتحدة: أسرى الحرب الروس يتعرضون للتعذيب في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن أسرى الحرب الروس في أوكرانيا تعرضوا للتعذيب. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T20:35+0000

2024-03-27T20:35+0000

2024-03-27T20:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت المفوضية في بيان رسمي على موقعا الإلكتروني، أنه "أوضح موظفو المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم قاموا في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2023 وفبراير/ شباط 2024 بزيارة 44 أسير حرب روسيًا في مناطق دنيبر وخاركوف ولفيف ونيكولاييف وسومي وفينيتسا وزابوروجيه".وأفاد ثمانية أسرى حرب أنهم كانوا محتجزين في أقبية مجهولة لمباني خاصة، من المرجح أنها تقع في منطقة خاركوف، لفترات تتراوح بين بضعة أيام إلى شهر ونصف، وأفاد ثلاثة عشر أسير حرب أنهم تعرضوا أثناء الاستجواب للضرب بالعصي الخشبية، كما تعرضوا للصعق الكهربائي، وتقول الوثيقة: "باستخدام هواتف عسكرية ميدانية أو أجهزة كهربائية أخرى وعمليات إعدام وهمية، وفي حالتين تم تهديدهم بالعنف الجنسي".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس 8 فبراير/ شباط الفائت، بإعادة 100 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، نتيجة للمفاوضات، وتم نقل 100 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية في المقابل.وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم نقل الجنود المفرج عنهم إلى موسكو، بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية للعلاج وإعادة التأهيل، في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وأضافت وزارة الدفاع: "يتم تزويد جميع المفرج عنهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة، وقدمت الإمارات العربية المتحدة وساطة إنسانية أثناء عودة الجنود الروس من الأسر".

https://sputnikarabic.ae/20240327/خبير-بريطاني-الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-موجعة-للقوات-الأوكرانية-بشكل-لم-أر-مثله-من-قبل-1087438469.html

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