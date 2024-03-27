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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/خبير-بريطاني-الجيش-الروسي-يوجه-ضربات-موجعة-للقوات-الأوكرانية-بشكل-لم-أر-مثله-من-قبل-1087438469.html
خبير بريطاني: الجيش الروسي يوجه ضربات موجعة للقوات الأوكرانية بشكل "لم أر مثله من قبل"
خبير بريطاني: الجيش الروسي يوجه ضربات موجعة للقوات الأوكرانية بشكل "لم أر مثله من قبل"
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن الجيش الروسي وجه ضربات موجعة للقوات الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T19:12+0000
2024-03-27T19:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف الخبير في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العمل المدفعي المكثف من قبل، وروسيا تضرب القوات المسلحة الأوكرانية بشدة على طول الجبهة بأكملها".وكما أشار ميركوريس، فإن الضربات خلقت بالفعل مشاكل كبيرة ليس فقط في القوات الأوكرانية، ولكن أيضًا في قطاع الطاقة في كييف، وأصبح عمل القوات الجوية والمدفعية الروسية أكثر كثافة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تم تدميرهم في المخابئ، في مراكز القيادة وفي الهياكل المحصنة الأخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240327/مقتل-أول-جنرال-بارز-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-1087427372.html
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روسيا
روسيا

خبير بريطاني: الجيش الروسي يوجه ضربات موجعة للقوات الأوكرانية بشكل "لم أر مثله من قبل"

19:12 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
ذكر الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، إن الجيش الروسي وجه ضربات موجعة للقوات الأوكرانية على طول خط التماس بأكمله.
وأضاف الخبير في مدونته على موقع "يوتيوب"، أنه "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العمل المدفعي المكثف من قبل، وروسيا تضرب القوات المسلحة الأوكرانية بشدة على طول الجبهة بأكملها".
وكما أشار ميركوريس، فإن الضربات خلقت بالفعل مشاكل كبيرة ليس فقط في القوات الأوكرانية، ولكن أيضًا في قطاع الطاقة في كييف، وأصبح عمل القوات الجوية والمدفعية الروسية أكثر كثافة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على ضباط القوات المسلحة الأوكرانية، الذين تم تدميرهم في المخابئ، في مراكز القيادة وفي الهياكل المحصنة الأخرى.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربة عالية الدقة لمراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في أوكرانيا. وأكدت الوزارة أنه تم القضاء على جميع الأهداف.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
12:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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