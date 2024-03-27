https://sputnikarabic.ae/20240327/الأمم-المتحدة-بعد-أكثر-من-9-أعوام-من-الصراع-المدمر-لا-تزال-الاحتياجات-في-اليمن-هائلة-1087414770.html
الأمم المتحدة: بعد أكثر من 9 أعوام من الصراع المدمر لا تزال الاحتياجات في اليمن هائلة
الأمم المتحدة: بعد أكثر من 9 أعوام من الصراع المدمر لا تزال الاحتياجات في اليمن هائلة
سبوتنيك عربي
أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حاجة اليمن إلى الدعم المستمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي خلفها الصراع الذي يدخل عامه العاشر. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T00:45+0000
2024-03-27T00:45+0000
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الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، عبر منصة "إكس"، إنه "بعد أكثر من 9 أعوام من الصراع المدمر، لا تزال الاحتياجات في اليمن هائلة".وأضافت أنه "لا يزال حوالي 4.5 مليون شخص نازحين، على أمل العودة إلى ديارهم"، مؤكدةّ أن "حاجة الشعب اليمني إلى الدعم المستمر ويستحقه".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240318/إعلام-النرويج-تجري-محادثات-سرية-مع-أنصار-الله-بشأن-الصراع-في-اليمن-1087104566.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن
منظمة الأمم المتحدة, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, قصف اليمن
الأمم المتحدة: بعد أكثر من 9 أعوام من الصراع المدمر لا تزال الاحتياجات في اليمن هائلة
أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن حاجة اليمن إلى الدعم المستمر لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي خلفها الصراع الذي يدخل عامه العاشر.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، عبر منصة "إكس"، إنه "بعد أكثر من 9 أعوام من الصراع المدمر، لا تزال الاحتياجات في اليمن هائلة".
وأضافت أنه "لا يزال حوالي 4.5 مليون شخص نازحين، على أمل العودة إلى ديارهم"، مؤكدةّ أن "حاجة الشعب اليمني إلى الدعم المستمر ويستحقه".
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" (الحوثيين) إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً
وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.