https://sputnikarabic.ae/20240327/الخارجية-الفلسطينية-نتنياهو-يفتعل-أزمات-جانبية-لتبرير-عدم-التزامه-بقرار-مجلس-الأمن-1087421128.html

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يفتعل أزمات جانبية لتبرير عدم التزامه بقرار مجلس الأمن

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يفتعل أزمات جانبية لتبرير عدم التزامه بقرار مجلس الأمن

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "إطالة أمد الحرب وتعميق نتائجها الكارثية هروب طويل الأجل من استحقاقات حل الصراع". 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T10:40+0000

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وقالت الوزارة، في بيان لها، إن نتنياهو يفتعل أزمات جانبية لتبرير عدم التزامه بقرار مجلس الأمن، مشيرة إلى أنه يواصل زيادة التصعيد في المنطقة ويعمل على ضرب أمنها واستقرارها لكسب مزيد من الوقت للبقاء في الحكم.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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