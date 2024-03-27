https://sputnikarabic.ae/20240327/القوات-الروسية-تسيطر-على-ضواحي-بلدة-تشاسوف-يار-على-محور-دونباس-1087418357.html

القوات الروسية تسيطر على ضواحي بلدة تشاسوف يار على محور دونباس

القوات الروسية تسيطر على ضواحي بلدة تشاسوف يار على محور دونباس

سبوتنيك عربي

صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرت على الضواحي الشرقية لبلدة تشاسوف يار في منطقة أرتيوموفسك على... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T07:50+0000

2024-03-27T07:50+0000

2024-03-27T07:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاءت تصريحات ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إنه "خلال عمليات التحرير التي قامت بها قواتنا في بلدة تشاسوف يار سيطرت وحدات القوات المسلحة الروسية على مواقع أكثر فائدة، مما جعل من الممكن السيطرة على الضواحي الشرقية للبلدة تحت السيطرة النارية".وأوضح ماروتشكو للوكالة أن "هذه الحقيقة جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للقيادة الأوكرانية في توفير الإمدادات وتأمين المواقع الأمامية، وكذلك القيام بعمليات قتالية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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