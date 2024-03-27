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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/القوات-الروسية-تسيطر-على-ضواحي-بلدة-تشاسوف-يار-على-محور-دونباس-1087418357.html
القوات الروسية تسيطر على ضواحي بلدة تشاسوف يار على محور دونباس
القوات الروسية تسيطر على ضواحي بلدة تشاسوف يار على محور دونباس
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرت على الضواحي الشرقية لبلدة تشاسوف يار في منطقة أرتيوموفسك على... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T07:50+0000
2024-03-27T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إنه "خلال عمليات التحرير التي قامت بها قواتنا في بلدة تشاسوف يار سيطرت وحدات القوات المسلحة الروسية على مواقع أكثر فائدة، مما جعل من الممكن السيطرة على الضواحي الشرقية للبلدة تحت السيطرة النارية".وأوضح ماروتشكو للوكالة أن "هذه الحقيقة جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للقيادة الأوكرانية في توفير الإمدادات وتأمين المواقع الأمامية، وكذلك القيام بعمليات قتالية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بريطانيا-تكشف-عن-المدة-الزمنية-لقدرات-جيشها-على-الصمود-في-حال-المواجهة-مع-روسيا-1087416992.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تسيطر على ضواحي بلدة تشاسوف يار على محور دونباس

07:50 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
صرح المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية سيطرت على الضواحي الشرقية لبلدة تشاسوف يار في منطقة أرتيوموفسك على محور دونباس.
وجاءت تصريحات ماروتشكو خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" قال فيها إنه "خلال عمليات التحرير التي قامت بها قواتنا في بلدة تشاسوف يار سيطرت وحدات القوات المسلحة الروسية على مواقع أكثر فائدة، مما جعل من الممكن السيطرة على الضواحي الشرقية للبلدة تحت السيطرة النارية".

وتابع مارتشكو أن بعض المواقع الأوكرانية مرئية بشكل مباشر، ويمكن ملاحظة تصرفات العدو دون أدوات بصرية.

وأوضح ماروتشكو للوكالة أن "هذه الحقيقة جعلت الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للقيادة الأوكرانية في توفير الإمدادات وتأمين المواقع الأمامية، وكذلك القيام بعمليات قتالية".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:03 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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