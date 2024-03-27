https://sputnikarabic.ae/20240327/بريطانيا-تكشف-عن-المدة-الزمنية-لقدرات-جيشها-على-الصمود-في-حال-المواجهة-مع-روسيا-1087416992.html

بريطانيا تكشف عن المدة الزمنية لقدرات جيشها على الصمود في حال المواجهة مع روسيا

بريطانيا تكشف عن المدة الزمنية لقدرات جيشها على الصمود في حال المواجهة مع روسيا

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام بريطانية نقلا عن تصريحات مسؤولين عسكريين بريطانيين أن الجيش البريطاني قادر على الصمود لمدة شهرين فقط أمام القوات المسلحة الروسية في حالة نشوب... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T07:03+0000

2024-03-27T07:03+0000

2024-03-27T07:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونقلت صحيفة "التلغراف" البريطانية تساؤلات وكيل وزارة الخارجية البرلماني السابق لشؤون القوات المسلحة في بريطانيا، مارك فرانسوا، الذي قال إن "بريطانيا لن تصمد أكثر من شهرين في حرب واسعة النطاق مع روسيا لأنها لا تملك الذخيرة والأسلحة".وأضاف فرانسوا أن بريطانيا ليس لديها احتياطيات كافية من المعدات والذخائر العسكرية لهكذا مواجهة.وأشار الصحفيون إلى أن آخرين يمثلون الجيش البريطاني جادلوا أيضًا بأن بريطانيا لن تكون قادرة على القتال لفترة طويلة في صراع عسكري محتمل بسبب خفض الإنفاق ونقص القوات.وفي وقت سابق، صرح ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، أن روسيا ستضطر للرد إذا تأكدت المعلومات حول خطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة.وقال غاتيلوف خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "ربما يدور الحديث عن إعادة تنشيط قاعدة جوية بأسلحة نووية أمريكية في المملكة المتحدة. وهناك حديث أيضًا عن إمكانية إرسال أسلحة نووية إلى دول البلطيق وبولندا كل هذا يخلق بيئة متوترة".وأضاف غاتيلوف: "نحن في روسيا نتابع التطورات فيما يتعلق بهذا الموضوع. وبطبيعة الحال، إذا كان الأمر كذلك، فسوف تضطر روسيا إلى الرد وفقًا لذلك".وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية قد أفادت بأن الولايات المتحدة تستعد لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة، لأول مرة منذ 15 عامًا؛ وذلك بحسب وثائق للبنتاغون حصلت عليها الصحيفة.

https://sputnikarabic.ae/20240205/روسيا-سترد-على-نشر-الأسلحة-النووية-الأمريكية-في-بريطانيا-1085761600.html

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