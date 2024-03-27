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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/القوات-الروسية-تصد-تسع-هجمات-مضادة-أوكرانية-وتحسن-الوضع-على-محور-أفدييفكا-1087425673.html
القوات الروسية تصد 9 هجمات مضادة أوكرانية وتحسن الوضع على محور أفدييفكا
القوات الروسية تصد 9 هجمات مضادة أوكرانية وتحسن الوضع على محور أفدييفكا
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد تسع هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقام بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في منطقة... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T11:17+0000
2024-03-27T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، ونتيجة للإجراءات الناجحة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و47 و53، ولواء المشاة الآلي رقم 25 المحمول جواً والـ59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شومي ولينينسكوي وتونينكوي وفوديانوي وبيرفومايسكوي وبيرديتشي (جمهورية دونيتسك)". وفقًا للوزارة، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذه الاتجاه ما يلي: ما يصل إلى 255 عسكريًا، ومركبتين قتال مشاة، وست سيارات، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين"، ومدفع هاوتزر إم777، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على أفراد لواءي المشاة الآليين 32 و60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا وثلاث مركبات، بالإضافة إلى ذلك، مدفعين هاوتزر من طراز إم777 وإم198 مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعين من طراز دي-20، ومدفع ذاتي الدفع "غياتسينت-إس"، ومحطة رادار من طراز AN/TPQ-50 ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
https://sputnikarabic.ae/20240327/غراد-تمطر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ومعداتها-بالنيران-على-الحدود-مع-مقاطعة-بيلغورودفيديو-1087420194.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تصد 9 هجمات مضادة أوكرانية وتحسن الوضع على محور أفدييفكا

11:17 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 11:21 GMT 27.03.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي صد تسع هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وقام بتحسين الوضع على طول خط المواجهة في منطقة أفدييفكا.
وقالت في بيان: "على اتجاه أفدييفكا، ونتيجة للإجراءات الناجحة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من الألوية الآلية 24 و47 و53، ولواء المشاة الآلي رقم 25 المحمول جواً والـ59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شومي ولينينسكوي وتونينكوي وفوديانوي وبيرفومايسكوي وبيرديتشي (جمهورية دونيتسك)".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
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"غراد" تمطر القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها بالنيران على الحدود مع مقاطعة بيلغورود...فيديو
09:48 GMT
وفقًا للوزارة، بلغت خسائر الجيش الأوكراني في هذه الاتجاه ما يلي: ما يصل إلى 255 عسكريًا، ومركبتين قتال مشاة، وست سيارات، ومدفع ذاتي الحركة من طراز "بالادين"، ومدفع هاوتزر إم777، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
وفي اتجاه كوبيانسك، أطلقت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" النار على أفراد لواءي المشاة الآليين 32 و60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 20 عسكريًا وثلاث مركبات، بالإضافة إلى ذلك، مدفعين هاوتزر من طراز إم777 وإم198 مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفعين من طراز دي-20، ومدفع ذاتي الدفع "غياتسينت-إس"، ومحطة رادار من طراز AN/TPQ-50 ومحطتين للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
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