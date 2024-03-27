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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/غراد-تمطر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ومعداتها-بالنيران-على-الحدود-مع-مقاطعة-بيلغورودفيديو-1087420194.html
"غراد" تمطر القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها بالنيران على الحدود مع مقاطعة بيلغورود...فيديو
"غراد" تمطر القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها بالنيران على الحدود مع مقاطعة بيلغورود...فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "غراد" من مجموعة "الغرب" أمطرت المركبات المدرعة والمسلحين الأوكرانيين بالنيران في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T09:48+0000
2024-03-27T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يُظهر الفيديو كيف تطلق أطقم "غراد" النار، حيث تنطلق الصواريخ من موجهات أنبوبية وتندفع نحو العدو. يتم توجيه الضربات إلى المناطق التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو. ويتم تنفيذ العمل القتالي أثناء النهار والليل، بغض النظر عن الظروف الجوية. وجاء في وصف الفيديو أن طاقم "غراد" قام أيضًا بتدمير مواقع إطلاق المدفعية المموهة ومواقع تخزين ذخيرة العدو والوقود ومواد التشحيم.ويغير الطاقم موقعه، بعد ضرب الأهداف، ويتم إعادة تحميل صواريخ "غراد" في مناطق الاحتياط، وبعد ذلك تنتقل الطواقم إلى مواقع إطلاق نار جديدة لضرب الأهداف المحددة.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240327/دبابة-روسية-تدمر-مخبأ-لمجموعة-مخربين-أوكرانية-من-مسافة-قريبة-قرب-بيلغورود-فيديو-1087419249.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"غراد" تمطر القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها بالنيران على الحدود مع مقاطعة بيلغورود...فيديو

09:48 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "غراد" من مجموعة "الغرب" أمطرت المركبات المدرعة والمسلحين الأوكرانيين بالنيران في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود.
يُظهر الفيديو كيف تطلق أطقم "غراد" النار، حيث تنطلق الصواريخ من موجهات أنبوبية وتندفع نحو العدو.
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
08:44 GMT
يتم توجيه الضربات إلى المناطق التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو. ويتم تنفيذ العمل القتالي أثناء النهار والليل، بغض النظر عن الظروف الجوية.
وجاء في وصف الفيديو أن طاقم "غراد" قام أيضًا بتدمير مواقع إطلاق المدفعية المموهة ومواقع تخزين ذخيرة العدو والوقود ومواد التشحيم.
ويغير الطاقم موقعه، بعد ضرب الأهداف، ويتم إعادة تحميل صواريخ "غراد" في مناطق الاحتياط، وبعد ذلك تنتقل الطواقم إلى مواقع إطلاق نار جديدة لضرب الأهداف المحددة.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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