https://sputnikarabic.ae/20240327/المزارعون-البولنديون-يبدؤون-بجمع-التواقيع-للمطالبة-باستقالة-الحكومة-1087421448.html

المزارعون البولنديون يبدؤون بجمع التواقيع للمطالبة باستقالة الحكومة

المزارعون البولنديون يبدؤون بجمع التواقيع للمطالبة باستقالة الحكومة

سبوتنيك عربي

قال كرزيستوف شميل، أحد قادة احتجاج المزارعين في منطقة لوبلين البولندية، للصحفيين، إن المزارعين البولنديين بدأوا بجمع تواقيع للمطالبة باستقالة الحكومة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T10:28+0000

2024-03-27T10:28+0000

2024-03-27T10:28+0000

العالم

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وقال شميل: "سنجتمع الأسبوع المقبل في وارسو وسنبدأ في جمع 100 ألف توقيع لمشروع عام حول استقالة الحكومة".وأضاف أنه يدعو كافة جمعيات المزارعين والعاملين الزراعيين إلى الانضمام لهذه المبادرة.وصلت الحكومة الائتلافية اليمينية الليبرالية الحالية في بولندا بقيادة دونالد تاسك إلى السلطة في أواخر العام الماضي، لتحل محل الحكومة الشعبوية اليمينية التي شكلها حزب القانون والعدالة بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي.وتجري احتجاجات المزارعين في جميع أنحاء بولندا منذ بداية فبراير/ شباط. وتتمثل المطالب الرئيسية للمحتجين في وقف استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى بولندا والتخلي عن الخطط البيئية للاتحاد الأوروبي (ما يسمى بالصفقة الخضراء)، والتي تنطوي على تحقيق الصفر من الانبعاثات في الغلاف الجوي بحلول عام 2050.

https://sputnikarabic.ae/20240224/المزارعون-يحتجون-على-وصول-ماكرون-إلى-المعرض-الزراعي-في-باريس-فيديو-1086363297.html

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