https://sputnikarabic.ae/20240224/المزارعون-يحتجون-على-وصول-ماكرون-إلى-المعرض-الزراعي-في-باريس-فيديو-1086363297.html

المزارعون يحتجون على وصول ماكرون إلى المعرض الزراعي في باريس... فيديو

المزارعون يحتجون على وصول ماكرون إلى المعرض الزراعي في باريس... فيديو

سبوتنيك عربي

احتج المزارعون الفرنسيون، اليوم السبت، الذين قضوا الليل في مخيم أمام مركز المعارض في العاصمة الفرنسية باريس، على وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى... 24.02.2024, سبوتنيك عربي

2024-02-24T11:05+0000

2024-02-24T11:05+0000

2024-02-24T11:06+0000

العالم

أخبار فرنسا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1f/1085596964_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_a05fcb73b8699ef5382c9c8f56c3f68f.jpg

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى المعرض الدولي للزراعة للقاء مع مسؤولي النقابات العمالية، وسط أجواء من التوتر، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين بوابة المبنى بوقت مبكر، قبل أن تقع اشتباكات بين المزارعين ورجال الأمن داخل المعرض، على خلفية تضرر المزارعين من منافسة غير عادلة مع المحاصيل الزراعية الأوكرانية الرخيصة.ويعد المعرض الدولي للزراعة، من أكبر المعارض التي تنظم في فرنسا، يجذب نحو 600 ألف زائر على مدار تسعة أيام.يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم.وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديووفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية

https://sputnikarabic.ae/20240223/انطلاق-احتجاجات-الجرارات-في-باريس-1086338713.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار فرنسا