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https://sputnikarabic.ae/20240224/المزارعون-يحتجون-على-وصول-ماكرون-إلى-المعرض-الزراعي-في-باريس-فيديو-1086363297.html
المزارعون يحتجون على وصول ماكرون إلى المعرض الزراعي في باريس... فيديو
المزارعون يحتجون على وصول ماكرون إلى المعرض الزراعي في باريس... فيديو
سبوتنيك عربي
احتج المزارعون الفرنسيون، اليوم السبت، الذين قضوا الليل في مخيم أمام مركز المعارض في العاصمة الفرنسية باريس، على وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى... 24.02.2024, سبوتنيك عربي
2024-02-24T11:05+0000
2024-02-24T11:06+0000
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ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى المعرض الدولي للزراعة للقاء مع مسؤولي النقابات العمالية، وسط أجواء من التوتر، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين بوابة المبنى بوقت مبكر، قبل أن تقع اشتباكات بين المزارعين ورجال الأمن داخل المعرض، على خلفية تضرر المزارعين من منافسة غير عادلة مع المحاصيل الزراعية الأوكرانية الرخيصة.ويعد المعرض الدولي للزراعة، من أكبر المعارض التي تنظم في فرنسا، يجذب نحو 600 ألف زائر على مدار تسعة أيام.يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم.وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديووفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية
https://sputnikarabic.ae/20240223/انطلاق-احتجاجات-الجرارات-في-باريس-1086338713.html
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

المزارعون يحتجون على وصول ماكرون إلى المعرض الزراعي في باريس... فيديو

11:05 GMT 24.02.2024 (تم التحديث: 11:06 GMT 24.02.2024)
© AFP 2023 / Janek Skarzynski يشارك المزارعون البولنديون في احتجاج على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا كمنافسة من الدولة المجاورة في 24 يناير 2024 في ريكي، بولندا.
يشارك المزارعون البولنديون في احتجاج على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا كمنافسة من الدولة المجاورة في 24 يناير 2024 في ريكي، بولندا. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2024
© AFP 2023 / Janek Skarzynski
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احتج المزارعون الفرنسيون، اليوم السبت، الذين قضوا الليل في مخيم أمام مركز المعارض في العاصمة الفرنسية باريس، على وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إلى المعرض الزراعي في باريس.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم السبت، إلى المعرض الدولي للزراعة للقاء مع مسؤولي النقابات العمالية، وسط أجواء من التوتر، حيث اقتحم عشرات المتظاهرين بوابة المبنى بوقت مبكر، قبل أن تقع اشتباكات بين المزارعين ورجال الأمن داخل المعرض، على خلفية تضرر المزارعين من منافسة غير عادلة مع المحاصيل الزراعية الأوكرانية الرخيصة.

ودعا ماكرون من داخل المعرض، إلى الهدوء، مؤكدا أنه سيقف إلى جانب المزارعين، وأن الأزمة لا يمكن حلها على الفور.

ويعد المعرض الدولي للزراعة، من أكبر المعارض التي تنظم في فرنسا، يجذب نحو 600 ألف زائر على مدار تسعة أيام.
يغلق المزارعون بجراراتهم الطريق السريع A4 بالقرب من جوسيني شرق باريس في 30 يناير 2024، وسط احتجاجات على مستوى البلاد دعت إليها العديد من نقابات المزارعين بشأن الأجور والضرائب واللوائح. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2024
انطلاق احتجاجات الجرارات في باريس
أمس, 12:57 GMT
يواصل المزارعون احتجاجاتهم في دول أوروبية عدة وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، للمطالبة بخفض أسعار المنتجات الزراعية حتى تمكنهم من تغطية تكاليف إنتاجهم.
وتحرك نحو 50 جرارًا في طابور على طول شوارع باريس، مطلقين أصوات الأبواق، والمارة يلوحون بالتحية لهم، وفي استطلاع للرأي أجري هذا الأسبوع، أيّد 91% من الفرنسيين الاحتجاجات التي نظمها المزارعون.
مسؤولون غربيون "معلقون على مشانق" خلال احتجاحات بولندا... فيديو
وفي الأيام الأخيرة، تزايدت احتجاجات المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي، مطالبين بتغيير السياسة الزراعية لعموم أوروبا، ورفع العديد من القيود، بما في ذلك القيود البيئية، ووقف الاستيراد غير المنضبط للمنتجات الأجنبية الرخيصة، وتدعي مختلف النقابات العمالية أن عمل المزارعين في الاتحاد الأوروبي لم يعد مربحًا عمليًا، بسبب سياسات المفوضية الأوروبية.
بسبب الحصار.. شاحنات المعدات العسكرية لأوكرانيا تعلق على الحدود البولندية
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