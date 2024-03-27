https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1087442501.html

بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة

بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بأن مقاتلات إف-16 لن تكون قادرة على تغيير الوضع في ساحة عمليات القوات المسلحة الروسية، حتى لو قامت الدول الغربية... 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T22:57+0000

2024-03-27T22:57+0000

2024-03-27T22:57+0000

فلاديمير بوتين

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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تورجوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال رحلة عمل إلى تورجوك وسط روسيا: "إذا قاموا بتسلم طائرات إف-16 (إلى أوكرانيا) أعتقد أن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أنه إذا تم إطلاق هذه الطائرات من أراضي دولة ثالثة فإنها ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأضاف بوتين أن مقاتلات إف-16 سيتم تدميرها تمامًا مثل المعدات الغربية الأخرى التي تم تسليمها إلى كييف.وقال الرئيس الروسي لدى سؤاله عن تقييمه لأداء الطيران القتالي خلال العملية الخاصة: "عظيم. الجميع يعمل بشكل مثالي، وهم يساهمون بشكل كبير في تحقيق هدف مشترك"، لافتًا إلى أن الطيران العسكري الروسي يقوم بعمل شاق للغاية، مشيدًا بأداء طيران الجيش والقاذفات وكذلك طيران النقل العسكري، مؤكدًا أنهم يقاتلون بلا خوف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-يؤكد-أن-المزاعم-حول-نية-روسيا-مهاجمة-أوروبا-بعد-أوكرانيا-لا-معنى-لها-1087442258.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية