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https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1087442501.html
بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة
بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بأن مقاتلات إف-16 لن تكون قادرة على تغيير الوضع في ساحة عمليات القوات المسلحة الروسية، حتى لو قامت الدول الغربية... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T22:57+0000
2024-03-27T22:57+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
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تورجوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال رحلة عمل إلى تورجوك وسط روسيا: "إذا قاموا بتسلم طائرات إف-16 (إلى أوكرانيا) أعتقد أن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أنه إذا تم إطلاق هذه الطائرات من أراضي دولة ثالثة فإنها ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وأضاف بوتين أن مقاتلات إف-16 سيتم تدميرها تمامًا مثل المعدات الغربية الأخرى التي تم تسليمها إلى كييف.وقال الرئيس الروسي لدى سؤاله عن تقييمه لأداء الطيران القتالي خلال العملية الخاصة: "عظيم. الجميع يعمل بشكل مثالي، وهم يساهمون بشكل كبير في تحقيق هدف مشترك"، لافتًا إلى أن الطيران العسكري الروسي يقوم بعمل شاق للغاية، مشيدًا بأداء طيران الجيش والقاذفات وكذلك طيران النقل العسكري، مؤكدًا أنهم يقاتلون بلا خوف.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-يؤكد-أن-المزاعم-حول-نية-روسيا-مهاجمة-أوروبا-بعد-أوكرانيا-لا-معنى-لها-1087442258.html
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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" لن يغير الوضع في ساحة المعركة

22:57 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بأن مقاتلات إف-16 لن تكون قادرة على تغيير الوضع في ساحة عمليات القوات المسلحة الروسية، حتى لو قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بها.
تورجوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال رحلة عمل إلى تورجوك وسط روسيا: "إذا قاموا بتسلم طائرات إف-16 (إلى أوكرانيا) أعتقد أن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة"، مشيرًا إلى أنه إذا تم إطلاق هذه الطائرات من أراضي دولة ثالثة فإنها ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع المدير العام لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك، دميتري كيسيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
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22:53 GMT
وأضاف بوتين أن مقاتلات إف-16 سيتم تدميرها تمامًا مثل المعدات الغربية الأخرى التي تم تسليمها إلى كييف.
وقال الرئيس الروسي لدى سؤاله عن تقييمه لأداء الطيران القتالي خلال العملية الخاصة: "عظيم. الجميع يعمل بشكل مثالي، وهم يساهمون بشكل كبير في تحقيق هدف مشترك"، لافتًا إلى أن الطيران العسكري الروسي يقوم بعمل شاق للغاية، مشيدًا بأداء طيران الجيش والقاذفات وكذلك طيران النقل العسكري، مؤكدًا أنهم يقاتلون بلا خوف.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... 7 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان... وحزب الله يرد بقصف كريات شمونة22:21 GMT
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