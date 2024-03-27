https://sputnikarabic.ae/20240327/مقتل-أول-جنرال-بارز-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-1087427372.html
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف ضابط روسي سابق، اليوم الأربعاء، عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:15+0000
2024-03-27T12:15+0000
2024-03-27T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تقريرا للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي والذي يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، آدم ماركزاك، مضيفا أن الوفاة لم يعلن عنها رسميا من قبل الحلف بل انتشرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.ولفت بارانيتس إلى أن القصة المنشورة بشأن وفاة الضابط البولندي غامضة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مستندا إلى الرسالة المنشورة التي تقول إن "حادثة الوفاة كانت لأسباب طبيعية وقت فراغه من الخدمة"، وأشار بارانيتس أنه على ما يبدو أن عبارة أسباب طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن في الخدمة في مقر قيادة العمليات، بل كان بعيدًا عنه وكان في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في منطقة تشاسوف يار، حيث اصطحبه القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي "للاستطلاع" ليُظهر لهم الوضع الحقيقي في الميدان.وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعا بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار.
https://sputnikarabic.ae/20240327/خبير-عسكري-يحذر-الناتو-من-الهفوة-غير-المحسوبة-1087420944.html
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روسيا
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
كشف ضابط روسي سابق، اليوم الأربعاء، عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية.
ونشرت
صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تقريرا للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي والذي يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، آدم ماركزاك، مضيفا أن الوفاة لم يعلن عنها رسميا من قبل الحلف بل انتشرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورجح بارانيتس أن هذه الطريقة باتت متبعة لدى الحلف الغربي الذي لا يقوم بالإعلان عن قتلاه خصوصا بشكل رسمي على موقع وزارة الدفاع والمواقع العسكرية الأخرى، حيث شكك بقصة الوفاة المخترعة من قبل السلطات البولندية.
ولفت بارانيتس إلى أن القصة المنشورة بشأن وفاة الضابط البولندي غامضة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مستندا إلى الرسالة المنشورة التي تقول إن "حادثة الوفاة كانت لأسباب طبيعية وقت فراغه من الخدمة"، وأشار بارانيتس أنه على ما يبدو أن عبارة أسباب طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن في الخدمة في مقر قيادة العمليات، بل كان بعيدًا عنه وكان في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في منطقة تشاسوف يار، حيث اصطحبه القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي "للاستطلاع" ليُظهر لهم الوضع الحقيقي في الميدان.
وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعا بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار.