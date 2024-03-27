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شؤون عسكرية
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/مقتل-أول-جنرال-بارز-لحلف-الناتو-في-أوكرانيا-1087427372.html
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
كشف ضابط روسي سابق، اليوم الأربعاء، عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T12:15+0000
2024-03-27T12:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تقريرا للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي والذي يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، آدم ماركزاك، مضيفا أن الوفاة لم يعلن عنها رسميا من قبل الحلف بل انتشرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.ولفت بارانيتس إلى أن القصة المنشورة بشأن وفاة الضابط البولندي غامضة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مستندا إلى الرسالة المنشورة التي تقول إن "حادثة الوفاة كانت لأسباب طبيعية وقت فراغه من الخدمة"، وأشار بارانيتس أنه على ما يبدو أن عبارة أسباب طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن في الخدمة في مقر قيادة العمليات، بل كان بعيدًا عنه وكان في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في منطقة تشاسوف يار، حيث اصطحبه القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي "للاستطلاع" ليُظهر لهم الوضع الحقيقي في الميدان.وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعا بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار.
https://sputnikarabic.ae/20240327/خبير-عسكري-يحذر-الناتو-من-الهفوة-غير-المحسوبة-1087420944.html
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روسيا
روسيا

مقتل أول جنرال بارز لحلف الناتو في أوكرانيا

12:15 GMT 27.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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كشف ضابط روسي سابق، اليوم الأربعاء، عن مقتل جنرال بولندي بارز تابع لحلف الناتو في الأراضي الأوكرانية.
ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية تقريرا للضابط المتقاعد فيكتور بارانيتس الذي أعلن عن مقتل العميد البولندي والذي يخدم ضمن قوات حلف شمال الأطلسي، آدم ماركزاك، مضيفا أن الوفاة لم يعلن عنها رسميا من قبل الحلف بل انتشرت فقط على وسائل التواصل الاجتماعي.
ورجح بارانيتس أن هذه الطريقة باتت متبعة لدى الحلف الغربي الذي لا يقوم بالإعلان عن قتلاه خصوصا بشكل رسمي على موقع وزارة الدفاع والمواقع العسكرية الأخرى، حيث شكك بقصة الوفاة المخترعة من قبل السلطات البولندية.
قوات حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري يحذر الناتو من "الهفوة غير المحسوبة"
10:20 GMT
ولفت بارانيتس إلى أن القصة المنشورة بشأن وفاة الضابط البولندي غامضة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب، مستندا إلى الرسالة المنشورة التي تقول إن "حادثة الوفاة كانت لأسباب طبيعية وقت فراغه من الخدمة"، وأشار بارانيتس أنه على ما يبدو أن عبارة أسباب طبيعية تخفي أشياء أكثر أهمية بينها أن العميد في وقت وفاته لم يكن في الخدمة في مقر قيادة العمليات، بل كان بعيدًا عنه وكان في الأراضي الأوكرانية وتحديدا في منطقة تشاسوف يار، حيث اصطحبه القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال ألكسندر سيرسكي، مع مجموعة من ضباط رفيعي المستوى من حلف شمال الأطلسي "للاستطلاع" ليُظهر لهم الوضع الحقيقي في الميدان.
وكشف بارانيتس أن القوات الجوية الروسية ضربت موقعا بالتزامن مع عقد اجتماع رفيع المستوى لقادة الناتو في مدينة تشاسوف يار.
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