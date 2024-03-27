https://sputnikarabic.ae/20240327/خبير-عسكري-يحذر-الناتو-من-الهفوة-غير-المحسوبة-1087420944.html
خبير عسكري يحذر الناتو من "الهفوة غير المحسوبة"
خبير عسكري يحذر الناتو من "الهفوة غير المحسوبة"
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدا للحرب مع روسيا، التي قد تحدث بسبب إرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T10:20+0000
2024-03-27T10:20+0000
2024-03-27T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ماكغريغور على صفحته الخاصة في منصة "إكس"، التي قال فيها إنه في حال اتخاذ حلف الناتو قرار التدخل وإرسال القوات العسكرية إلى أوكرانيا فستكون نتيجتها الحرب المباشرة مع روسيا.وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240327/وزير-الدفاع-الفرنسي-السابق-يكشف-عن-مخزون-الأسلحة-لدى-بلاده-1087419411.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
خبير عسكري يحذر الناتو من "الهفوة غير المحسوبة"
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن حلف شمال الأطلسي ليس مستعدا للحرب مع روسيا، التي قد تحدث بسبب إرسال قوات الحلف إلى أوكرانيا.
وجاءت تصريحات ماكغريغور على صفحته الخاصة في منصة "إكس"، التي قال فيها إنه في حال اتخاذ حلف الناتو قرار التدخل وإرسال القوات العسكرية إلى أوكرانيا فستكون نتيجتها الحرب المباشرة مع روسيا.
وحذر ماكغريغور قائلا: "إذا دخلت قوات الناتو أراضي أوكرانيا، فستبدأ الحرب مع روسيا. الروس مستعدون لذلك، لكن الحلف ليس مستعدا وغير قادر على ذلك".
وفي نهاية فبراير/ شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.