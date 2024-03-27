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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيسة-وزراء-لاتفيا-الناتو-غير-مستعد-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1087436014.html
رئيسة وزراء لاتفيا: الناتو غير مستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا
رئيسة وزراء لاتفيا: الناتو غير مستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإرسال قوات إلى أوكرانيا لم يتم الإعداد لها بشكل جيد، وإن حلف... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T16:33+0000
2024-03-27T16:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت سيلينا في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "فيما يتعلق بإرسال قوات إلى أوكرانيا، لا أعتقد أن هذه المبادرة تم الإعداد لها جيدًا، لأن النقاش حولها لم ينضج بعد، وأعتقد أننا في الناتو لسنا مستعدين للقيام بذلك".وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20240327/غراد-تمطر-القوات-المسلحة-الأوكرانية-ومعداتها-بالنيران-على-الحدود-مع-مقاطعة-بيلغورودفيديو-1087420194.html
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روسيا

رئيسة وزراء لاتفيا: الناتو غير مستعد لإرسال قوات إلى أوكرانيا

16:33 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Sergey Melkonov / الانتقال إلى بنك الصورلاتفيا
لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Sergey Melkonov
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تابعنا عبر
صرحت رئيسة وزراء لاتفيا إيفيكا سيلينا، اليوم الأربعاء، أن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإرسال قوات إلى أوكرانيا لم يتم الإعداد لها بشكل جيد، وإن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ليس مستعدا لذلك.
وقالت سيلينا في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين: "فيما يتعلق بإرسال قوات إلى أوكرانيا، لا أعتقد أن هذه المبادرة تم الإعداد لها جيدًا، لأن النقاش حولها لم ينضج بعد، وأعتقد أننا في الناتو لسنا مستعدين للقيام بذلك".
بالإضافة إلى ذلك، أكدت أن أوكرانيا نفسها لم تطلب من دول الناتو إرسال قوات، مضيفة أنه ليس هناك حاجة للتركيز على ما لا تطلبه كييف.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غراد" تمطر القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها بالنيران على الحدود مع مقاطعة بيلغورود...فيديو
09:48 GMT

وفي نهاية فبراير/شباط، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب". ووفقا له، ناقش رؤساء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، لكن لم يكن من الممكن بعد التوصل إلى توافق في الآراء.

وفي وقت لاحق، وصف السياسي، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات من كل حلفاء الناتو وقادة جميع الأحزاب السياسية الفرنسية، كلماته بأنها مدروسة بعناية. وأشار أيضًا إلى أن باريس ليس لديها "حدود وخطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وتعليقا على تصريحات ماكرون، حذّر الكرملين من أن مثل هذا التطور سيؤدي حتما إلى صدام عسكري مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.
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