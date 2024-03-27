https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يصف-تلغرام-بأنه-مشكلة-للأمن-القومي-في-البلاد-1087436746.html
رئيس المخابرات الأوكرانية يصف "تلغرام" بأنه مشكلة للأمن القومي في البلاد
رئيس المخابرات الأوكرانية يصف "تلغرام" بأنه مشكلة للأمن القومي في البلاد
سبوتنيك عربي
ووصف رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، (المتهم في روسيا بالتورط في هجمات إرهابية)، برنامج "تلغرام ماسينجر" بأنه مشكلة للأمن... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T17:33+0000
2024-03-27T17:33+0000
2024-03-27T17:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقل الموقع الإلكتروني للمركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية عن بودانوف قوله: "من وجهة نظر الأمن القومي، يمثل "تلغرام" بالتأكيد مشكلة، علاوة على ذلك، أنا ضد قمع حرية التعبير تمامًا. لكن يمكن لأي شخص إنشاء "القناة" ويبدأ في كتابة ما يريد، وعندما يبدأون في فعل شيء ما، يختبؤون وراء حقيقة أن هذه هي حرية الإعلام. لكن هذه ليست حرية الإعلام، يطلق عليها بشكل مختلف قليلاً ". ووفقا له، فإن الجميع يقرأ "تلغرام، وله تأثير مدمر من نواح كثيرة هنا في الداخل، ولكن بفضله أيضًا من الممكن نقل شيء ما إلى الناس في الأراضي ااتيهيخارج سيطرتنا".وفي وقت سابق، وصف ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، تطبيق "تلغرام" بأنه تهديد لأمن البلاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السابق، أليكسي دانيلوف عن ضرورة حظر "تيلغرام" باعتباره تطبيقًا ضارًا.
https://sputnikarabic.ae/20240327/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-210-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1087426106.html
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روسيا
رئيس المخابرات الأوكرانية يصف "تلغرام" بأنه مشكلة للأمن القومي في البلاد
17:33 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 17:34 GMT 27.03.2024)
ووصف رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، (المتهم في روسيا بالتورط في هجمات إرهابية)، برنامج "تلغرام ماسينجر" بأنه مشكلة للأمن القومي للبلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني للمركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية عن بودانوف قوله: "من وجهة نظر الأمن القومي، يمثل "تلغرام" بالتأكيد مشكلة، علاوة على ذلك، أنا ضد قمع حرية التعبير تمامًا. لكن يمكن لأي شخص إنشاء "القناة" ويبدأ في كتابة ما يريد، وعندما يبدأون في فعل شيء ما، يختبؤون وراء حقيقة أن هذه هي حرية الإعلام. لكن هذه ليست حرية الإعلام، يطلق عليها بشكل مختلف قليلاً ".
ووفقا له، فإن الجميع يقرأ "تلغرام، وله تأثير مدمر من نواح كثيرة هنا في الداخل، ولكن بفضله أيضًا من الممكن نقل شيء ما إلى الناس في الأراضي ااتيهيخارج سيطرتنا".
وفي وقت سابق، وصف ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، تطبيق "تلغرام" بأنه تهديد لأمن البلاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السابق، أليكسي دانيلوف عن ضرورة حظر "تيلغرام" باعتباره تطبيقًا ضارًا.