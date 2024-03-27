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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيس-المخابرات-الأوكرانية-يصف-تلغرام-بأنه-مشكلة-للأمن-القومي-في-البلاد-1087436746.html
رئيس المخابرات الأوكرانية يصف "تلغرام" بأنه مشكلة للأمن القومي في البلاد
رئيس المخابرات الأوكرانية يصف "تلغرام" بأنه مشكلة للأمن القومي في البلاد
سبوتنيك عربي
ووصف رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، (المتهم في روسيا بالتورط في هجمات إرهابية)، برنامج "تلغرام ماسينجر" بأنه مشكلة للأمن... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T17:33+0000
2024-03-27T17:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقل الموقع الإلكتروني للمركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية عن بودانوف قوله: "من وجهة نظر الأمن القومي، يمثل "تلغرام" بالتأكيد مشكلة، علاوة على ذلك، أنا ضد قمع حرية التعبير تمامًا. لكن يمكن لأي شخص إنشاء "القناة" ويبدأ في كتابة ما يريد، وعندما يبدأون في فعل شيء ما، يختبؤون وراء حقيقة أن هذه هي حرية الإعلام. لكن هذه ليست حرية الإعلام، يطلق عليها بشكل مختلف قليلاً ". ووفقا له، فإن الجميع يقرأ "تلغرام، وله تأثير مدمر من نواح كثيرة هنا في الداخل، ولكن بفضله أيضًا من الممكن نقل شيء ما إلى الناس في الأراضي ااتيهيخارج سيطرتنا".وفي وقت سابق، وصف ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، تطبيق "تلغرام" بأنه تهديد لأمن البلاد.وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السابق، أليكسي دانيلوف عن ضرورة حظر "تيلغرام" باعتباره تطبيقًا ضارًا.
https://sputnikarabic.ae/20240327/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-210-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1087426106.html
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روسيا

رئيس المخابرات الأوكرانية يصف "تلغرام" بأنه مشكلة للأمن القومي في البلاد

17:33 GMT 27.03.2024 (تم التحديث: 17:34 GMT 27.03.2024)
© Fotolia / aviavladالعلم الأوكراني
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Fotolia / aviavlad
تابعنا عبر
ووصف رئيس قسم الاستخبارات الرئيسي بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، (المتهم في روسيا بالتورط في هجمات إرهابية)، برنامج "تلغرام ماسينجر" بأنه مشكلة للأمن القومي للبلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني للمركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية عن بودانوف قوله: "من وجهة نظر الأمن القومي، يمثل "تلغرام" بالتأكيد مشكلة، علاوة على ذلك، أنا ضد قمع حرية التعبير تمامًا. لكن يمكن لأي شخص إنشاء "القناة" ويبدأ في كتابة ما يريد، وعندما يبدأون في فعل شيء ما، يختبؤون وراء حقيقة أن هذه هي حرية الإعلام. لكن هذه ليست حرية الإعلام، يطلق عليها بشكل مختلف قليلاً ".
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 210 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
11:31 GMT
ووفقا له، فإن الجميع يقرأ "تلغرام، وله تأثير مدمر من نواح كثيرة هنا في الداخل، ولكن بفضله أيضًا من الممكن نقل شيء ما إلى الناس في الأراضي ااتيهيخارج سيطرتنا".
وفي وقت سابق، وصف ممثل مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، تطبيق "تلغرام" بأنه تهديد لأمن البلاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع السابق، أليكسي دانيلوف عن ضرورة حظر "تيلغرام" باعتباره تطبيقًا ضارًا.
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