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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240327/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-210-مسيرات-أوكرانية-على-محاور-عدة-1087426106.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 210 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 210 مسيرات أوكرانية على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات دون طيار أوكرانية خلال النهار، كما أسقطت 21 صاروخًا من طراز "فامبير"... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T11:31+0000
2024-03-27T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون".وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارًا بمواقع تجميع وتخزين المسيرات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين مواقعها وصدت ثلاث هجمات مضادة من قبل لواء الدفاع الأرضي "128" التابع لنظام كييف في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا أوكرانيا، وناقلتي جند مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".وفي اتجاه أفدييفكا، ونتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، قامت وحدات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية "24" و"47" و"53" تابعة لألوية المشاة الميكانيكية، و"25" المحمول جواً، و"59" مشاة آلية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي، لينينسكوي، تونينكو، فوديانوي، بيرفومايسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخلال المعركة تم تدمير منصة مدفعية ذاتية الدفع "إم 109 بالادين" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر " إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240327/القوات-الروسية-تصد-تسع-هجمات-مضادة-أوكرانية-وتحسن-الوضع-على-محور-أفدييفكا-1087425673.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يسقط 210 مسيرات أوكرانية على محاور عدة

11:31 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات دون طيار أوكرانية خلال النهار، كما أسقطت 21 صاروخًا من طراز "فامبير" و"هيمارس".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.

وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية أضرارًا بمواقع تجميع وتخزين المسيرات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة.
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين مواقعها وصدت ثلاث هجمات مضادة من قبل لواء الدفاع الأرضي "128" التابع لنظام كييف في منطقة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 60 عسكريًا أوكرانيا، وناقلتي جند مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "كراب" بولندية الصنع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا".
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 9 هجمات مضادة أوكرانية وتحسن الوضع على محور أفدييفكا
11:17 GMT
وفي اتجاه أفدييفكا، ونتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، قامت وحدات مجموعة "المركز" بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي، وألحقت هزيمة نارية بتشكيلات العدو وصدت تسع هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية "24" و"47" و"53" تابعة لألوية المشاة الميكانيكية، و"25" المحمول جواً، و"59" مشاة آلية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق شومي، لينينسكوي، تونينكو، فوديانوي، بيرفومايسكوي وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسر العدو ما يصل إلى 255 جنديًا ومركبتين قتاليتين للمشاة وست مركبات.
وخلال المعركة تم تدمير منصة مدفعية ذاتية الدفع "إم 109 بالادين" أمريكية الصنع، ومدفع هاوتزر " إم 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى منصة مدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو
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