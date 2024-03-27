https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعين-وزيرا-جديدا-للخارجية-1087414970.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية
سبوتنيك عربي
عيّن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الدبلوماسي شايع محمد الزنداني وزيرًا للخارجية، خلفًا لرئيس حكومته أحمد عوض بن مبارك، الذي احتفظ بالمنصب بعد تعيينه... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T01:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً برقم (100) لسنة 2024م، قضى بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".ويعد الزنداني دبلوماسياً مخضرماً تقلد عددًا من المناصب آخرها سفيراً لليمن لدى المملكة العربية السعودية منذ نيسان/ أبريل 2017، كما شغل منصب نائب لوزير الخارجية في حكومة ما بعد الوحدة بين شطري اليمن في 22 آيار/ مايو 1990.وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مرسوماً بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبد الملك، الذي تم تعيينه بمرسوم آخر مستشاراً لرئيس مجلس القيادة.
https://sputnikarabic.ae/20240325/رئيس-الوزراء-اليمني-يدعو-للوحدة-داخل-مجلس-القيادة-لمواجهة-أنصار-الله-1087348902.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية
عيّن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الدبلوماسي شايع محمد الزنداني وزيرًا للخارجية، خلفًا لرئيس حكومته أحمد عوض بن مبارك، الذي احتفظ بالمنصب بعد تعيينه مطلع شباط/ فبراير الماضي.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً برقم (100) لسنة 2024م، قضى بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".
ويعد الزنداني دبلوماسياً مخضرماً تقلد عددًا من المناصب آخرها سفيراً لليمن لدى المملكة العربية السعودية منذ نيسان/ أبريل 2017، كما شغل منصب نائب لوزير الخارجية في حكومة ما بعد الوحدة
بين شطري اليمن في 22 آيار/ مايو 1990.
وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مرسوماً بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبد الملك، الذي تم تعيينه بمرسوم آخر مستشاراً لرئيس مجلس القيادة.