رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية

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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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تغطية خاصة للعمل الارهابي في موسكو
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
10:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
13:39 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: منفذ هجوم "كروكوس" هو المستفيد من ضرب الجبهة الداخلية الروسية
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم عبر الأديان والثقافات
17:28 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
17:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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https://sputnikarabic.ae/20240327/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يعين-وزيرا-جديدا-للخارجية-1087414970.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية
رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية
سبوتنيك عربي
عيّن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الدبلوماسي شايع محمد الزنداني وزيرًا للخارجية، خلفًا لرئيس حكومته أحمد عوض بن مبارك، الذي احتفظ بالمنصب بعد تعيينه... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T01:46+0000
2024-03-27T01:46+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً برقم (100) لسنة 2024م، قضى بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".ويعد الزنداني دبلوماسياً مخضرماً تقلد عددًا من المناصب آخرها سفيراً لليمن لدى المملكة العربية السعودية منذ نيسان/ أبريل 2017، كما شغل منصب نائب لوزير الخارجية في حكومة ما بعد الوحدة بين شطري اليمن في 22 آيار/ مايو 1990.وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مرسوماً بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبد الملك، الذي تم تعيينه بمرسوم آخر مستشاراً لرئيس مجلس القيادة.
https://sputnikarabic.ae/20240325/رئيس-الوزراء-اليمني-يدعو-للوحدة-داخل-مجلس-القيادة-لمواجهة-أنصار-الله-1087348902.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي

رئيس مجلس القيادة اليمني يعين وزيرا جديدا للخارجية

01:46 GMT 27.03.2024
© Photoرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Photo
تابعنا عبر
عيّن رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، الدبلوماسي شايع محمد الزنداني وزيرًا للخارجية، خلفًا لرئيس حكومته أحمد عوض بن مبارك، الذي احتفظ بالمنصب بعد تعيينه مطلع شباط/ فبراير الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "رئيس مجلس القيادة الرئاسي أصدر قراراً برقم (100) لسنة 2024م، قضى بتعيين الدكتور شايع محسن الزنداني وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين".
رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
رئيس الوزراء اليمني يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة لمواجهة "أنصار الله"
25 مارس, 04:49 GMT
ويعد الزنداني دبلوماسياً مخضرماً تقلد عددًا من المناصب آخرها سفيراً لليمن لدى المملكة العربية السعودية منذ نيسان/ أبريل 2017، كما شغل منصب نائب لوزير الخارجية في حكومة ما بعد الوحدة بين شطري اليمن في 22 آيار/ مايو 1990.
وفي 5 شباط/ فبراير الماضي، أصدر رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، مرسوماً بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للوزراء خلفاً لمعين عبد الملك، الذي تم تعيينه بمرسوم آخر مستشاراً لرئيس مجلس القيادة.
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