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الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية سهلت هجوم "كروكوس" والإرهابيون المتطرفون أعدوا له
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سقوط قتلى وجرحى خلال غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
سقوط قتلى وجرحى خلال غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T05:09+0000
2024-03-27T05:09+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني على الفور إلى مكان الغارات الإسرائيلية.وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240326/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التزام-إسرائيل-بقرار-مجلس-الأمن-قد-ينعكس-على-جنوب-لبنان-1087409176.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

سقوط قتلى وجرحى خلال غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة الهبارية جنوبي لبنان

05:09 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
برلماني لبناني لـ"سبوتنيك": التزام إسرائيل بقرار مجلس الأمن قد ينعكس على جنوب لبنان
أمس, 16:40 GMT
وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني على الفور إلى مكان الغارات الإسرائيلية.
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
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