https://sputnikarabic.ae/20240327/سقوط-قتلى-وجرحى-خلال-غارة-إسرائيلية-على-مركز-طبي-في-بلدة-الهبارية-جنوبي-لبنان-1087415890.html
سقوط قتلى وجرحى خلال غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
سقوط قتلى وجرحى خلال غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T05:09+0000
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2024-03-27T05:09+0000
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وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني على الفور إلى مكان الغارات الإسرائيلية.وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
https://sputnikarabic.ae/20240326/برلماني-لبناني-لـسبوتنيك-التزام-إسرائيل-بقرار-مجلس-الأمن-قد-ينعكس-على-جنوب-لبنان-1087409176.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
سقوط قتلى وجرحى خلال غارة إسرائيلية على مركز طبي في بلدة الهبارية جنوبي لبنان
أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في بلدة الهبارية جنوبي لبنان، وذلك جراء غارة جوية إسرائيلية على مركز طبي في البلدة.
وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الطيران الإسرائيلي استهدف في غارته الجوية في وقت مبكر من الأربعاء مركز الإغاثة الإسلامية في بلدة الهبارية جنوبي لبنان.
ولفتت مصادر الوكالة إلى أن "الغارات الإسرائيلية أدت إلى سقوط 7 مواطنين بين قتلى وجرحى من تنظيم الجماعة الإسلامية في لبنان".
وهرعت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني على الفور إلى مكان الغارات الإسرائيلية.
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية
والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.