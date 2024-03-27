https://sputnikarabic.ae/20240327/صحيفة-بريطانية-تكذب-بايدن-في-تصريحه-حول-انهيار-جسر-بالتيمور-1087436363.html
صحيفة بريطانية تكذب بايدن في تصريحه حول انهيار جسر "بالتيمور"
صحيفة بريطانية تكذب بايدن في تصريحه حول انهيار جسر "بالتيمور"
سبوتنيك عربي
كتبت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الجسر في بالتيمور لا يحتوي على سكة حديدية، لذا فإن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سافر عبره بالقطار يبدو غريبا. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T16:54+0000
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وجاء في مقال نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لقد ارتكب جو بايدن خطأً مؤسفاً آخر عندما تحدث أمس عن انهيار الجسر في بالتيمور، وقال إنه سافر عبره عدة مرات للعمل، سواء بالسيارة أو بالقطار".علاوة على ذلك، وكما هو مذكور في المنشور، فإن الجسر المنهار لا يحتوي ولم يكن به خط سكة حديد على الإطلاق، وتلخص المادة أن رئيس البيت الأبيض اتُهم بمحاولة تسجيل نقاط سياسية من خلال مأساة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.وانهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدام سفينة شحن به".وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".
https://sputnikarabic.ae/20240326/العثور-على-تسرب-للديزل-حول-السفينة-التي-اصطدمت-بجسر-بالتيمور-1087389721.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
صحيفة بريطانية تكذب بايدن في تصريحه حول انهيار جسر "بالتيمور"
كتبت صحيفة بريطانية، اليوم الأربعاء، أن الجسر في بالتيمور لا يحتوي على سكة حديدية، لذا فإن كلام الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه سافر عبره بالقطار يبدو غريبا.
وجاء في مقال نشر في صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لقد ارتكب جو بايدن خطأً مؤسفاً آخر عندما تحدث أمس عن انهيار الجسر في بالتيمور، وقال إنه سافر عبره عدة مرات للعمل، سواء بالسيارة أو بالقطار".
علاوة على ذلك، وكما هو مذكور في المنشور، فإن الجسر المنهار لا يحتوي ولم يكن به خط سكة حديد على الإطلاق، وتلخص المادة أن رئيس البيت الأبيض اتُهم بمحاولة تسجيل نقاط سياسية من خلال مأساة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانهار جسر في مدينة بالتيمور في ولاية ميريلاند الأمريكية، إثر اصطدام سفينة به، والسلطات المحلية أعلنت أنها تعتبر "الحادث ضخما".
وقالت شبكة "فوكس بالتيمور" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "جسر فرانسيس سكوت كي، انهار في الماء بعد اصطدام سفينة شحن به".
وتم قطع حركة المرور في كلا الاتجاهين. وبحسب محطة WTOP الإذاعية، سقطت عدة سيارات في الماء. وذكرت شبكة "سي بي إس" أن سلطات بالتيمور أعلنت أن انهيار الجسر كان "حادثًا أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".