https://sputnikarabic.ae/20240327/فرقاطة-تابعة-للبحرية-الهولندية-تبدأ-العمل-لحماية-السفن-في-البحر-الأحمر-1087426341.html

فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية تبدأ العمل لحماية السفن في البحر الأحمر

فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية تبدأ العمل لحماية السفن في البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة أن فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية بدأت، اليوم الأربعاء، العمل لحماية الملاحة وضمان سلامة وحرية مرور السفن في البحر الأحمر. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T11:39+0000

2024-03-27T11:39+0000

2024-03-27T11:39+0000

العالم

البحر الأحمر

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وكتبت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وصلت الفرقاطة Zr.Ms. Tromp إلى البحر الأحمر، وستسهم مع شركائها في الأمن البحري من خلال حماية السفن من هجمات الحوثيين في المنطقة". وذكرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن الفرقاطة تشارك في عملية "حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة والمهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، والتي تهدف إلى ضمان الأمن وحرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. وستقوم السفينة بمهمتها في البحر الأحمر لمدة 25 يومًا تقريبًا. تم تجهيز "ترومب" بدفاعات ضد التهديدات المختلفة، وستكون مهمتها الرئيسية هي حماية السفن من خلال صد الهجمات الجوية. وتدرس الحكومة الهولندية أيضًا إمكانية نشر السفينة متعددة المهام Zr. Ms. Karel Doorman في نفس المنطقة من نهاية أبريل/نيسان إلى نهاية أغسطس/آب من هذا العام. وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله"، التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر. وقالت الحركة إن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تتعارض مع حرية الملاحة في المنطقة. وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-عاجزون-عن-التعامل-مع-هجمات-أنصار-الله-1087425851.html

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العالم, البحر الأحمر