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https://sputnikarabic.ae/20240327/فرقاطة-تابعة-للبحرية-الهولندية-تبدأ-العمل-لحماية-السفن-في-البحر-الأحمر-1087426341.html
فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية تبدأ العمل لحماية السفن في البحر الأحمر
فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية تبدأ العمل لحماية السفن في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع في المملكة أن فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية بدأت، اليوم الأربعاء، العمل لحماية الملاحة وضمان سلامة وحرية مرور السفن في البحر الأحمر. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T11:39+0000
2024-03-27T11:39+0000
العالم
البحر الأحمر
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وكتبت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وصلت الفرقاطة Zr.Ms. Tromp إلى البحر الأحمر، وستسهم مع شركائها في الأمن البحري من خلال حماية السفن من هجمات الحوثيين في المنطقة". وذكرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن الفرقاطة تشارك في عملية "حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة والمهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، والتي تهدف إلى ضمان الأمن وحرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. وستقوم السفينة بمهمتها في البحر الأحمر لمدة 25 يومًا تقريبًا. تم تجهيز "ترومب" بدفاعات ضد التهديدات المختلفة، وستكون مهمتها الرئيسية هي حماية السفن من خلال صد الهجمات الجوية. وتدرس الحكومة الهولندية أيضًا إمكانية نشر السفينة متعددة المهام Zr. Ms. Karel Doorman في نفس المنطقة من نهاية أبريل/نيسان إلى نهاية أغسطس/آب من هذا العام. وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله"، التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر. وقالت الحركة إن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تتعارض مع حرية الملاحة في المنطقة. وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة. وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-عاجزون-عن-التعامل-مع-هجمات-أنصار-الله-1087425851.html
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العالم, البحر الأحمر
العالم, البحر الأحمر

فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية تبدأ العمل لحماية السفن في البحر الأحمر

11:39 GMT 27.03.2024
© AP Photo / DIMITRI MESSINISسفينة في البحر الأحمر
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / DIMITRI MESSINIS
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أعلنت وزارة الدفاع في المملكة أن فرقاطة تابعة للبحرية الهولندية بدأت، اليوم الأربعاء، العمل لحماية الملاحة وضمان سلامة وحرية مرور السفن في البحر الأحمر.
وكتبت وزيرة الدفاع الهولندية، كايسا أولونغرين، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "وصلت الفرقاطة Zr.Ms. Tromp إلى البحر الأحمر، وستسهم مع شركائها في الأمن البحري من خلال حماية السفن من هجمات الحوثيين في المنطقة".
وذكرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع في البلاد، أن الفرقاطة تشارك في عملية "حارس الرخاء" بقيادة الولايات المتحدة والمهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس"، والتي تهدف إلى ضمان الأمن وحرية الملاحة في البحر الأبيض المتوسط.
وستقوم السفينة بمهمتها في البحر الأحمر لمدة 25 يومًا تقريبًا. تم تجهيز "ترومب" بدفاعات ضد التهديدات المختلفة، وستكون مهمتها الرئيسية هي حماية السفن من خلال صد الهجمات الجوية.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزون عن التعامل مع هجمات "أنصار الله"
11:25 GMT
وتدرس الحكومة الهولندية أيضًا إمكانية نشر السفينة متعددة المهام Zr. Ms. Karel Doorman في نفس المنطقة من نهاية أبريل/نيسان إلى نهاية أغسطس/آب من هذا العام.
وسبق أن حذرت حركة "أنصار الله"، التي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها. وقرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.
وقالت الحركة إن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة ولا تتعارض مع حرية الملاحة في المنطقة.
وحذرت الدول العربية والإسلامية الولايات المتحدة مرارا وتكرارا من أن الدعم غير المشروط لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة سيؤدي إلى انتشار الصراع في جميع أنحاء المنطقة.
وتشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف لـ"أنصار الله" منذ منتصف يناير/كانون الثاني، ووصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.
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