قيادي بحركة "البعث" التونسية: الأحكام الصادرة في قضية بلعيد تنقصها الكشف عن جهات التمويل والتخطيط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:17 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
11:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هجوم "كروكوس " أوضح الفرق بين الإسلام المصنع ببريطانيا والمحمدي الأصيل
15:03 GMT
60 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
16:33 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
17:03 GMT
28 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
17:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
18:00 GMT
50 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
18:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240327/قيادي-بحركة-البعث-التونسية-الأحكام-الصادرة-في-قضية-بلعيد-تنقصها-الكشف-عن-جهات-التمويل-والتخطيط-1087438260.html
قيادي بحركة "البعث" التونسية: الأحكام الصادرة في قضية بلعيد تنقصها الكشف عن جهات التمويل والتخطيط
قيادي بحركة "البعث" التونسية: الأحكام الصادرة في قضية بلعيد تنقصها الكشف عن جهات التمويل والتخطيط
سبوتنيك عربي
وصف القيادي بحركة البعث التونسية، صهيب المزريقي، الحكم الصادر في قضية الشهيد شكري بلعيد، ببداية تعافي القضاء التونسي من براثن العشرية الأخيرة. 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T18:43+0000
2024-03-27T18:43+0000
العالم العربي
الأخبار
تونس
أخبار تونس اليوم
حصري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/06/1058097768_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8b2f66ea075dea3ea791497eb717ffce.jpg
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الأحكام تتعلق فقط بمنفذي عملية الإغتيال كمجرد أدوات تنفيذ لجهاز إرهابي متكامل يحمل في أبعاده التدبير والتخطيط والتمويل ثم التنفيذ"، وفق قوله. وأضاف المزريقي أن "هذه الأحكام تعد شوطا أولا من أشواط معرفة الحقيقة كاملة، فمهم جدا فضح وتعرية المدبر والممول والمحرض المستفيد سياسيا من اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الرأي العام الوطني والدولي خاصة خصومه السياسيين ذوي المرجعية الإسلامية، مهما اختلفت مسمياتهم وتشكيلاتهم السياسية والتنظيمية حسب تعبيره".وأشار صهيب المزريقي إلى خطابات التحريض التي كانت تطال الشهيد شكري بلعيد وحملات التكفير والتشويه والتحريض وهي موثقة سواء كانت في وسائل الإعلام أو في خيمات الجماعات السلفية الإرهابية، على حد قوله.واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.
https://sputnikarabic.ae/20240327/القضاء-التونسي-يصدر-أحكاما-بالإعدام-على-4-متهمين-في-قضية-اغتيال-شكري-بلعيد-1087417959.html
https://sputnikarabic.ae/20220206/أحزاب-ومنظمات-تونسية-تتظاهر-للمطالبة-بالكشف-عن-حقيقة-اغتيال-شكري-بلعيد-1058099024.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/06/1058097768_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_11639b2bd10f7613a1064efb4004fca9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري
العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري

قيادي بحركة "البعث" التونسية: الأحكام الصادرة في قضية بلعيد تنقصها الكشف عن جهات التمويل والتخطيط

18:43 GMT 27.03.2024
© Sputnik . Mariem.Gderaأحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . Mariem.Gdera
تابعنا عبر
حصري
وصف القيادي بحركة البعث التونسية، صهيب المزريقي، الحكم الصادر في قضية الشهيد شكري بلعيد، ببداية تعافي القضاء التونسي من براثن العشرية الأخيرة.
وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الأحكام تتعلق فقط بمنفذي عملية الإغتيال كمجرد أدوات تنفيذ لجهاز إرهابي متكامل يحمل في أبعاده التدبير والتخطيط والتمويل ثم التنفيذ"، وفق قوله.
المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أيمن شطيبة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
القضاء التونسي يصدر أحكاما بالإعدام على 4 متهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد
07:43 GMT
وأضاف المزريقي أن "هذه الأحكام تعد شوطا أولا من أشواط معرفة الحقيقة كاملة، فمهم جدا فضح وتعرية المدبر والممول والمحرض المستفيد سياسيا من اغتيال الشهيد شكري بلعيد أمام الرأي العام الوطني والدولي خاصة خصومه السياسيين ذوي المرجعية الإسلامية، مهما اختلفت مسمياتهم وتشكيلاتهم السياسية والتنظيمية حسب تعبيره".
وأشار صهيب المزريقي إلى خطابات التحريض التي كانت تطال الشهيد شكري بلعيد وحملات التكفير والتشويه والتحريض وهي موثقة سواء كانت في وسائل الإعلام أو في خيمات الجماعات السلفية الإرهابية، على حد قوله.
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
أحزاب ومنظمات تونسية تتظاهر للمطالبة بالكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد.. فيديو وصور
6 فبراير 2022, 12:05 GMT
واغتيل شكري بلعيد في السادس من فبراير/ شباط 2013 أمام منزله بـ4 رصاصات، في ولاية أريانة في العاصمة التونسية، فيما بلغ عدد المتهمين في القضية 23 متهما.
ومرت 10 سنوات على اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (ذو التوجه اليساري) وأحد أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية، وما تزال عملية البحث عن حقيقة مقتله جارية وسط تواصل التجاذبات حول هوية القتلة وخلفياتهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:32 GMTДым от пожара после ракет, выпущенных из Ливана, Израиль - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... 7 قتلى بغارة إسرائيلية على لبنان... وحزب الله يرد بقصف كريات شمونة10:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала