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https://sputnikarabic.ae/20240327/لاعب-جزائري-ينقذ-منتخب-بلاده-من-الهزيمة-بهدف-خيالي--فيديو-1087437206.html
لاعب جزائري ينقذ منتخب بلاده من الهزيمة بهدف "خيالي" ... فيديو
لاعب جزائري ينقذ منتخب بلاده من الهزيمة بهدف "خيالي" ... فيديو
سبوتنيك عربي
أنقذ اللاعب الدولي الجزائري ياسين بنزية، منتخب بلاده من الهزيمة أمام ضيفه الجنوب أفريقي (3-3) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس... 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T17:58+0000
2024-03-27T17:58+0000
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وسجل ياسين بنزية نجم منتخب الجزائر ولاعب فريق كارباج أجدام الأذربيجاني هدفا عالميا، في تعادل محاربي الصحراء مع منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب نيلسون مانديلا مساء أمس الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026.وأحرز ياسين بنزية هدفا عالميا لصالح المنتخب الجزائري في شباك جنوب أفريقيا، حيث رفع الكرة إلى الأعلى بعد تثبيتها ببراعة، ثم ركلها بمقصية رائعة، موقّعا على أحد أجمل أهداف كرة القدم هذا العام.وساهم ياسين بنزية في 3 أهداف ضد جنوب أفريقيا في مشاركته لمدة 74 دقيقة ، حيث سجل هدفين وصنع ثالث، ولمس الكرة 41 مرة ، ومرر 29 تمريرة بنسبة 97%، وسدد تسديدتين بنسبة 100%، وصنع فرصتين، ووصل تقييميه إلى 9.2، وحصل على جائزة رجل المباراة.وواصل بنزية: "أشكر كل اللاعبين والعائلة على دعمي كثيرا، وأنا فخور جدا بتمثيل الجزائر، وسعيد بالنسبة للجزائريين".وغاب بنزية عن المنتخب الجزائري لمدة 6 سنوات، حيث يعود آخر استدعاء له إلى سنة 2018، عندما كان يلعب في صفوف فنربخشة التركي.
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لاعب جزائري ينقذ منتخب بلاده من الهزيمة بهدف "خيالي" ... فيديو

17:58 GMT 27.03.2024
© Sputnik . AMR ABDALLAH DALSHالجزائر والسنغال
الجزائر والسنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© Sputnik . AMR ABDALLAH DALSH
تابعنا عبر
أنقذ اللاعب الدولي الجزائري ياسين بنزية، منتخب بلاده من الهزيمة أمام ضيفه الجنوب أفريقي (3-3) في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في مدينة براقي الجزائرية.
وسجل ياسين بنزية نجم منتخب الجزائر ولاعب فريق كارباج أجدام الأذربيجاني هدفا عالميا، في تعادل محاربي الصحراء مع منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب نيلسون مانديلا مساء أمس الثلاثاء في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026.
وأحرز ياسين بنزية هدفا عالميا لصالح المنتخب الجزائري في شباك جنوب أفريقيا، حيث رفع الكرة إلى الأعلى بعد تثبيتها ببراعة، ثم ركلها بمقصية رائعة، موقّعا على أحد أجمل أهداف كرة القدم هذا العام.
كما سجل بنزية هدفا آخر، فيما سجل الهدف الثالث ياسين براهيمي، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا.
وساهم ياسين بنزية في 3 أهداف ضد جنوب أفريقيا في مشاركته لمدة 74 دقيقة ، حيث سجل هدفين وصنع ثالث، ولمس الكرة 41 مرة ، ومرر 29 تمريرة بنسبة 97%، وسدد تسديدتين بنسبة 100%، وصنع فرصتين، ووصل تقييميه إلى 9.2، وحصل على جائزة رجل المباراة.
نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرتدي البشت الخليجي بعد فوزة منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
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وقال بنزية في تصريحات عقب اللقاء: "الحمد لله، أشكر الله على العودة إلى المستوى مع المدرب الجديد بيتكوفيتش ".
وواصل بنزية: "أشكر كل اللاعبين والعائلة على دعمي كثيرا، وأنا فخور جدا بتمثيل الجزائر، وسعيد بالنسبة للجزائريين".
وغاب بنزية عن المنتخب الجزائري لمدة 6 سنوات، حيث يعود آخر استدعاء له إلى سنة 2018، عندما كان يلعب في صفوف فنربخشة التركي.
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