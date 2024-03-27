https://sputnikarabic.ae/20240327/-20-مدرسة-في-باريس-تتلقى-تهديدات-بوجود-متفجرات-خلال-يوم-واحد-1087426796.html

20 مدرسة في باريس تتلقى تهديدات بوجود متفجرات خلال يوم واحد

20 مدرسة في باريس تتلقى تهديدات بوجود متفجرات خلال يوم واحد

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة فرنسية، اليوم الأربعاء، أن نحو 20 مدرسة في أنحاء باريس تلقت تهديدات بوجود قنابل يوم الأربعاء. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T11:59+0000

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2024-03-27T11:59+0000

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وجاء في المقال الذي نشر في صحيفة "باريسيان" الفرنسية، أنه "في المجمل، كانت نحو 20 مدرسة ومؤسسة مدرسية في باريس هدفًا لهذه الهجمات (رسائل تهديد)".وقالت الصحيفة في مقالها: "تحتوي رسائل البريد الإلكتروني الخبيثة، المرسلة عبر بوابة التعلم الرقمي، على تهديدات بـ "تفجير كل شيء" بالإضافة إلى رسائل حول متفجرات "سي 4" المزروعة في المبنى".وأضافت الصحيفة أن أصحاب التهديدات يزعمون أنهم يعملون لصالح منظمة "داعش" الإرهابية (المحظورة في روسيا وعدة دول).يُشار إلى أنه تم إغلاق عدد من المؤسسات المدرسية، كما أغلقت رياض الأطفال والمدارس الابتدائية القريبة من إحدى المدارس الثانوية المتضررة أبوابها أمام الأطفال.وقال مصدر في الشرطة إن تهديدات بوجود قنابل أرسلت "في جميع أنحاء باريس"، وتم إرسال فرق من المتخصصين مع مدربي الكلاب إلى كل مؤسسة تعليمية لإجراء الفحوصات اللازمة.في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، زادت التقارير عن القنابل والتهديدات بهجمات إرهابية في فرنسا، وبحسب تقارير إعلامية، فقد أطلقت السلطات عشرات التحقيقات بسبب مثل هذه التقارير الكاذبة، ولعدة أيام، تلقت المطارات في جميع أنحاء البلاد تقارير عن هذه الهجمات، وتم إخلاء الكثير منها عدة مرات، كما تم إخلاء قصر "فرساي" عدة مرات.وتأتي هذه الحوادث وسط أعلى مستوى تهديد إرهابي في فرنسا بعد هجوم على مدرسة في أراس أدى إلى مقتل مدرس، ويمكن أن يؤدي الإبلاغ عن تهديدات كاذبة إلى السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

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