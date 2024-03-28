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"أنصار الله": نحذر الأمريكيين والبريطانيين من التورط في عملية برية باليمن
"أنصار الله": نحذر الأمريكيين والبريطانيين من التورط في عملية برية باليمن
سبوتنيك عربي
قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، إن مئات الآلاف اليمنيين سيشاركون في التصدي لأي عملية برية يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة وبريطانيا... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "للأمريكي والبريطاني أن يتخيلوا حالهم فيما لو تورطوا في أي هجوم بري".وتابع الحوثي في تعليقه على امتلاك جماعته صواريخ فرط صوتية: "يقر قادة البحرية البريطانية بأنهم يواجهون صواريخ تنطلق من اليمن بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت، ويقرون ضمنا بعجزهم عن إسقاطها أو منعها من الوصول إلى أهدافها".وذكر أن "قائد إحدى المدمرات البريطانية يقول إن اليمنيين يستخدمون حاليا أسلحة أكثر تقدما وأكثر فتكا في البحر الأحمر وخليج عدن".ولفت إلى أن "قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوما مميتا بعدد كبير من الطائرات المسيرة".وكشف الحوثي عن "تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع بـ 37 صاروخا باليستياً ومجنحاً وطائرةً مُسيرة"، مؤكداً "استهداف 9 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا".وقال زعيم "أنصار الله" أن "حركة العدو (سفن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا) في البحر أصبحت نادرة ويحاول أن يتخفي إلى أقصى حد، ويحاول أن يضلل إعلامياً ومعلوماتياً"، مضيفا: "حركة سفن العدو أشبه ما تكون بعملية تهريب ومع ذلك يفشل ويتم الضرب بفاعلية".وأشار إلى "تنفيذ عملية قصف صاروخي بالصواريخ المجنحة باتجاه أم الرشراش (إيلات جنوب إسرائيل) لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي"، على حد تعبيره.وحذر الحوثي، الولايات المتحدة من استمرار دعمها لإسرائيل، مؤكداً أنها لن تستطيع تعويض ما لحق بها من خسائر جراء موقفها، لأجيال.ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها استهدفت بالصواريخ 3 سفن أمريكية وبريطانية، إضافة إلى سفينة قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مشيرة إلى مهاجمة مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالطائرات المُسيرة، وإطلاق صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240324/الحوثي-أوصلنا-رسالة-للسعودية-بأنها-ستكون-هدفا-لو-ساندت-أمريكا-في-العدوان-على-اليمن-1087347195.html
https://sputnikarabic.ae/20240327/أنصار-الله-اليمنية-طائرات-العدو-الأمريكي-البريطاني-تشن-غارة-على-منطقة-القطينات-في-صعدة-1087430842.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن

"أنصار الله": نحذر الأمريكيين والبريطانيين من التورط في عملية برية باليمن

21:50 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 21:51 GMT 28.03.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AP Photo
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قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبد الملك الحوثي، إن مئات الآلاف اليمنيين سيشاركون في التصدي لأي عملية برية يمكن أن تقدم عليها الولايات المتحدة وبريطانيا في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة بثها تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله": "للأمريكي والبريطاني أن يتخيلوا حالهم فيما لو تورطوا في أي هجوم بري".
وأضاف أن "البريطاني في وضعية سيئة جدا، ويحشر نفسه كتابع ذليل مع الأمريكي لأنه يمثل يدا من أيادي الصهيونية التي تحركها".
وتابع الحوثي في تعليقه على امتلاك جماعته صواريخ فرط صوتية: "يقر قادة البحرية البريطانية بأنهم يواجهون صواريخ تنطلق من اليمن بسرعة تزيد عن 3 أضعاف سرعة الصوت، ويقرون ضمنا بعجزهم عن إسقاطها أو منعها من الوصول إلى أهدافها".

وقال الحوثي إن "البحرية الأمريكية لم تصل إلى هذا المستوى من الإذلال منذ القرن التاسع عشر وفق شهادة أحد الضباط الأمريكيين".

وذكر أن "قائد إحدى المدمرات البريطانية يقول إن اليمنيين يستخدمون حاليا أسلحة أكثر تقدما وأكثر فتكا في البحر الأحمر وخليج عدن".
ولفت إلى أن "قادة في البحرية البريطانية قالوا إن إحدى المدمرات واجهت هجوما مميتا بعدد كبير من الطائرات المسيرة".
وكشف الحوثي عن "تنفيذ 10 عمليات هذا الأسبوع بـ 37 صاروخا باليستياً ومجنحاً وطائرةً مُسيرة"، مؤكداً "استهداف 9 سفن ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 86 سفينة مرتبطة بالعدو الإسرائيلي وأمريكا وبريطانيا".
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2024
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وقال زعيم "أنصار الله" أن "حركة العدو (سفن إسرائيل وأمريكا وبريطانيا) في البحر أصبحت نادرة ويحاول أن يتخفي إلى أقصى حد، ويحاول أن يضلل إعلامياً ومعلوماتياً"، مضيفا: "حركة سفن العدو أشبه ما تكون بعملية تهريب ومع ذلك يفشل ويتم الضرب بفاعلية".
وأشار إلى "تنفيذ عملية قصف صاروخي بالصواريخ المجنحة باتجاه أم الرشراش (إيلات جنوب إسرائيل) لاستهداف أهداف تابعة للعدو الإسرائيلي"، على حد تعبيره.
وحذر الحوثي، الولايات المتحدة من استمرار دعمها لإسرائيل، مؤكداً أنها لن تستطيع تعويض ما لحق بها من خسائر جراء موقفها، لأجيال.

وقال عبد الملك الحوثي، مخاطباً واشنطن: "زمن السيطرة والاستعمار وإخضاع الشعوب واستعبادها بالإبادة والتخويف لفرض الاستسلام قد ولى وانتهى.. عودوا قليلاً إلى التاريخ لتتذكروا ما حل بكم في فيتنام وفي العراق وفي بلدان أخرى".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها استهدفت بالصواريخ 3 سفن أمريكية وبريطانية، إضافة إلى سفينة قالت إنها كانت متجهةً إلى إسرائيل، مشيرة إلى مهاجمة مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بالطائرات المُسيرة، وإطلاق صواريخ على أهداف في منطقة إيلات جنوب إسرائيل.
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وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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