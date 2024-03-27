https://sputnikarabic.ae/20240327/أنصار-الله-اليمنية-طائرات-العدو-الأمريكي-البريطاني-تشن-غارة-على-منطقة-القطينات-في-صعدة-1087430842.html

"أنصار الله" اليمنية: طائرات العدو الأمريكي البريطاني تشن غارة على منطقة القطينات في صعدة

"أنصار الله" اليمنية: طائرات العدو الأمريكي البريطاني تشن غارة على منطقة القطينات في صعدة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" عن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على المدن والمحافظات اليمنية". 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T13:22+0000

2024-03-27T13:22+0000

2024-03-27T13:22+0000

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وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن "طيران العدو الأمريكي البريطاني شن غارة على منطقة القطينات في مديرية باقم في محافظة صعدة في اليمن".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية، خلال الأيام الـ3 الماضية، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "تم تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، وأضاف أن "العمليات استهدفت 4 سفن ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، خلال الثلاثة أيام الماضية".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن، تقول إنها تستهدف المرتبطة منها بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إطلاق قواته 479 صاروخًا وطائرة مُسيرة، منذ بدء الجماعة "عمليات إسناد غزة" عبر هجمات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أو عمليات استهداف إسرائيل، كاشفًا عن استهداف إيلات جنوب إسرائيل بصاروخ مطور تجاوز تقنيات الرصد والاعتراض الأمريكية والإسرائيلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة قبل الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها والسفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي لتشمل المحيط الهندي، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة استهداف 73 سفينة وبارجة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله