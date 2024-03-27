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https://sputnikarabic.ae/20240327/أنصار-الله-اليمنية-طائرات-العدو-الأمريكي-البريطاني-تشن-غارة-على-منطقة-القطينات-في-صعدة-1087430842.html
"أنصار الله" اليمنية: طائرات العدو الأمريكي البريطاني تشن غارة على منطقة القطينات في صعدة
"أنصار الله" اليمنية: طائرات العدو الأمريكي البريطاني تشن غارة على منطقة القطينات في صعدة
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" عن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على المدن والمحافظات اليمنية". 27.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-27T13:22+0000
2024-03-27T13:22+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
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وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن "طيران العدو الأمريكي البريطاني شن غارة على منطقة القطينات في مديرية باقم في محافظة صعدة في اليمن".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية، خلال الأيام الـ3 الماضية، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "تم تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، وأضاف أن "العمليات استهدفت 4 سفن ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، خلال الثلاثة أيام الماضية".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن، تقول إنها تستهدف المرتبطة منها بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إطلاق قواته 479 صاروخًا وطائرة مُسيرة، منذ بدء الجماعة "عمليات إسناد غزة" عبر هجمات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أو عمليات استهداف إسرائيل، كاشفًا عن استهداف إيلات جنوب إسرائيل بصاروخ مطور تجاوز تقنيات الرصد والاعتراض الأمريكية والإسرائيلية.وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة قبل الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها والسفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي لتشمل المحيط الهندي، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة استهداف 73 سفينة وبارجة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
https://sputnikarabic.ae/20240327/إعلام-الولايات-المتحدة-وحلفاؤها-عاجزون-عن-التعامل-مع-هجمات-أنصار-الله-1087425851.html
https://sputnikarabic.ae/20240325/رئيس-الوزراء-اليمني-يدعو-للوحدة-داخل-مجلس-القيادة-لمواجهة-أنصار-الله-1087348902.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله

"أنصار الله" اليمنية: طائرات العدو الأمريكي البريطاني تشن غارة على منطقة القطينات في صعدة

13:22 GMT 27.03.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Wattالبحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد "أنصار الله"
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
© AP Photo / Mass Communication Specialist 3rd Class Kaitlin Watt
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" عن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على المدن والمحافظات اليمنية".
وأفادت قناة "المسيرة" اليمنية بأن "طيران العدو الأمريكي البريطاني شن غارة على منطقة القطينات في مديرية باقم في محافظة صعدة في اليمن".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الثلاثاء، تنفيذ 6 عمليات عسكرية، خلال الأيام الـ3 الماضية، بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
إعلام: الولايات المتحدة وحلفاؤها عاجزون عن التعامل مع هجمات "أنصار الله"
11:25 GMT
وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله" اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، إنه "تم تنفيذ 6 عمليات عسكرية خلال الـ72 ساعة الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، وأضاف أن "العمليات استهدفت 4 سفن ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر، خلال الثلاثة أيام الماضية".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن، تقول إنها تستهدف المرتبطة منها بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
رئيس الوزراء اليمني يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة لمواجهة "أنصار الله"
25 مارس, 04:49 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إطلاق قواته 479 صاروخًا وطائرة مُسيرة، منذ بدء الجماعة "عمليات إسناد غزة" عبر هجمات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، أو عمليات استهداف إسرائيل، كاشفًا عن استهداف إيلات جنوب إسرائيل بصاروخ مطور تجاوز تقنيات الرصد والاعتراض الأمريكية والإسرائيلية.
وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة قبل الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها والسفن الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي لتشمل المحيط الهندي، وذلك بعد يوم من إعلان الجماعة استهداف 73 سفينة وبارجة، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر.
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