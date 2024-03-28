https://sputnikarabic.ae/20240328/إرسال-أكثر-من-7-آلاف-طائرة-مسيرة-تشيرنيكا-1-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-1087449067.html

إرسال أكثر من 7 آلاف طائرة مسيرة "تشيرنيكا-1" إلى منطقة العملية الخاصة

إرسال أكثر من 7 آلاف طائرة مسيرة "تشيرنيكا-1" إلى منطقة العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

تم إرسال أكثر من سبعة آلاف طائرة مسيرة من طراز "تشيرنيكا-1"، المصممة وفق تصميم "الجناح الطائر"، إلى منطقة العملية الخاصة منذ عام 2022، حسبما أفادت الشركة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T09:32+0000

2024-03-28T09:32+0000

2024-03-28T09:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0a/1073345475_0:260:3057:1980_1920x0_80_0_0_82ae9b5712e976bf8cc2b0a75db29029.jpg

تم تصميم الطائرة المسيرة "تشيرنيكا-1" لتدمير الأهداف من الجو. سرعة طيرانها 75 كم/ساعة، ارتفاعها 1500 متر، مداها يصل إلى 80 كم. الحمولة - ما يصل إلى 0.7 كغ. يمكن إطلاق "تشيرنيكا-1" إما من اليد أو من المنجنيق. تم تجهيز الطائرة المسيرة بشحنة خاصة تحتوي على عناصر متفجرة، لذلك يتم استخدامها بشكل أساسي لتدمير أفراد ومركبات العدو. هناك خياران للتفجير - عند الاصطدام بعائق أو تفجير مؤجل. يتم استخدام الخيار الثاني لتدمير القوى العاملة.وأوضح ممثل الشركة المطورة: "لنفترض أن طائرة مسيرة FPV تحلق ولا تتفجر قذيفتها. يمكن للمقاتل، بسبب قلة الخبرة، أن يأخذها معه إلى المخبأ، وهناك يتم تفجير القذيفة".في المجموع، تم إرسال أكثر من سبعة آلاف من هذه الطائرات المسيرة إلى منطقة العملية الخاصة منذ عام 2022.

https://sputnikarabic.ae/20240328/صحيفة-تكشف-عن-ما-تواجهه-كييف-من-مصاعب-لبناء-خط-دفاع-جديد-1087445286.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري