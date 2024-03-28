https://sputnikarabic.ae/20240328/إرسال-أكثر-من-7-آلاف-طائرة-مسيرة-تشيرنيكا-1-إلى-منطقة-العملية-الخاصة-1087449067.html
إرسال أكثر من 7 آلاف طائرة مسيرة "تشيرنيكا-1" إلى منطقة العملية الخاصة
إرسال أكثر من 7 آلاف طائرة مسيرة "تشيرنيكا-1" إلى منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
تم إرسال أكثر من سبعة آلاف طائرة مسيرة من طراز "تشيرنيكا-1"، المصممة وفق تصميم "الجناح الطائر"، إلى منطقة العملية الخاصة منذ عام 2022، حسبما أفادت الشركة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T09:32+0000
2024-03-28T09:32+0000
2024-03-28T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تم تصميم الطائرة المسيرة "تشيرنيكا-1" لتدمير الأهداف من الجو. سرعة طيرانها 75 كم/ساعة، ارتفاعها 1500 متر، مداها يصل إلى 80 كم. الحمولة - ما يصل إلى 0.7 كغ. يمكن إطلاق "تشيرنيكا-1" إما من اليد أو من المنجنيق. تم تجهيز الطائرة المسيرة بشحنة خاصة تحتوي على عناصر متفجرة، لذلك يتم استخدامها بشكل أساسي لتدمير أفراد ومركبات العدو. هناك خياران للتفجير - عند الاصطدام بعائق أو تفجير مؤجل. يتم استخدام الخيار الثاني لتدمير القوى العاملة.وأوضح ممثل الشركة المطورة: "لنفترض أن طائرة مسيرة FPV تحلق ولا تتفجر قذيفتها. يمكن للمقاتل، بسبب قلة الخبرة، أن يأخذها معه إلى المخبأ، وهناك يتم تفجير القذيفة".في المجموع، تم إرسال أكثر من سبعة آلاف من هذه الطائرات المسيرة إلى منطقة العملية الخاصة منذ عام 2022.
https://sputnikarabic.ae/20240328/صحيفة-تكشف-عن-ما-تواجهه-كييف-من-مصاعب-لبناء-خط-دفاع-جديد-1087445286.html
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رصد عسكري
إرسال أكثر من 7 آلاف طائرة مسيرة "تشيرنيكا-1" إلى منطقة العملية الخاصة
تم إرسال أكثر من سبعة آلاف طائرة مسيرة من طراز "تشيرنيكا-1"، المصممة وفق تصميم "الجناح الطائر"، إلى منطقة العملية الخاصة منذ عام 2022، حسبما أفادت الشركة المطورة.
تم تصميم الطائرة المسيرة "تشيرنيكا-1" لتدمير الأهداف من الجو. سرعة طيرانها 75 كم/ساعة، ارتفاعها 1500 متر، مداها يصل إلى 80 كم. الحمولة - ما يصل إلى 0.7 كغ.
يمكن إطلاق "تشيرنيكا-1" إما من اليد أو من المنجنيق. تم تجهيز الطائرة المسيرة بشحنة خاصة تحتوي على عناصر متفجرة، لذلك يتم استخدامها بشكل أساسي لتدمير أفراد ومركبات العدو. هناك خياران للتفجير - عند الاصطدام بعائق أو تفجير مؤجل. يتم استخدام الخيار الثاني لتدمير القوى العاملة.
وأوضح ممثل الشركة المطورة: "لنفترض أن طائرة مسيرة FPV تحلق ولا تتفجر قذيفتها. يمكن للمقاتل، بسبب قلة الخبرة، أن يأخذها معه إلى المخبأ، وهناك يتم تفجير القذيفة".
في المجموع، تم إرسال أكثر من سبعة آلاف من هذه الطائرات المسيرة إلى منطقة العملية الخاصة منذ عام 2022.