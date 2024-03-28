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إصابة 3 إسرائيليين إثر عملية إطلاق نار قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية... فيديو
إصابة 3 إسرائيليين إثر عملية إطلاق نار قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية... فيديو
سبوتنيك عربي
أصيب 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية. 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T07:32+0000
2024-03-28T07:32+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "مسلحا أطلق النار على عدة سيارات قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية وتجري ملاحقته".وأشارت إلى أن "خدمة الإسعاف الإسرائيلية تحدثت عن إصابة رجل في الثلاثين من العمر بجراح متوسطة إلى خطيرة بعد إطلاق النار، بينما تعرض آخر في العشرينيات من العمر لجراح طفيفة"، مؤكدة أن "طفلا عمره 13 عاما في حالة جيدة بعد إصابته بشظايا زجاجية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240328/الأمم-المتحدة-أكثر-من-11-مليون-شخص-في-غزة-يواجهون-مستوى-شديدا-من-انعدام-الأمن-الغذائي-1087444268.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم

إصابة 3 إسرائيليين إثر عملية إطلاق نار قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية... فيديو

07:32 GMT 28.03.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى
ضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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أصيب 3 إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "مسلحا أطلق النار على عدة سيارات قرب بلدة العوجا في الضفة الغربية وتجري ملاحقته".
وأشارت إلى أن "خدمة الإسعاف الإسرائيلية تحدثت عن إصابة رجل في الثلاثين من العمر بجراح متوسطة إلى خطيرة بعد إطلاق النار، بينما تعرض آخر في العشرينيات من العمر لجراح طفيفة"، مؤكدة أن "طفلا عمره 13 عاما في حالة جيدة بعد إصابته بشظايا زجاجية".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.
رد فعل امرأة فلسطينية وهي تحتضن طفلاً جريحًا بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين في 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
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06:31 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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