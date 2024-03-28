https://sputnikarabic.ae/20240328/إعلام-المخابرات-الأمريكية-أخفت-عن-روسيا-معلومات-تتعلق-بالهجوم-الإرهابي-في-كروكوس-1087449562.html

إعلام: المخابرات الأمريكية أخفت عن روسيا معلومات تتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

إعلام: المخابرات الأمريكية أخفت عن روسيا معلومات تتعلق بالهجوم الإرهابي في "كروكوس"

سبوتنيك عربي

لم تنقل أجهزة المخابرات الأمريكية إلى زملائها الروس جميع المعلومات التي كانت لديها حول التهديد بهجوم إرهابي في قاعة "كروكوس"، خوفًا من الكشف عن مصادرها، حسبما... 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T10:04+0000

2024-03-28T10:04+0000

2024-03-28T10:04+0000

العالم

الهجوم الإرهابي في موسكو

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وجاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أن "العلاقات العدائية بين موسكو وواشنطن منعت المسؤولين الأمريكيين من تمرير معلومات أكثر من اللازم حول خطة الإرهابيين، خوفا من أن تعلم السلطات الروسية بمصادرهم أو أساليبهم الاستخبارية".وكما صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، فقد نقلت واشنطن معلومات حول الإعداد لهجوم إرهابي في روسيا في أوائل شهر مارس/آذار، لكنها كانت ذات طبيعة عامة. وأشار إلى أن مثل هذه البيانات الواردة من الولايات المتحدة ليست محددة.ووقع إطلاق نار، مساء يوم 22 مارس/ آذار الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، بأن عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما دانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.

https://sputnikarabic.ae/20240326/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يؤكد-على-وقوع-أكثر-من-40-قتيل-و100-جريح-في-حادثة-كروكوس-سيتي-1087276271.html

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سبوتنيك عربي

العالم, الهجوم الإرهابي في موسكو