https://sputnikarabic.ae/20240328/إعلام-الولايات-المتحدة-تلجأ-إلى-تركيا-طلبا-للمساعدة-بشأن-أوكرانيا-1087446968.html

إعلام: الولايات المتحدة تلجأ إلى تركيا طلبا للمساعدة بشأن أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تلجأ إلى تركيا طلبا للمساعدة بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تتفاوض لزيادة مشترياتها من المتفجرات من تركيا، وذلك بهدف زيادة إنتاج قذائف المدفعية. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T08:44+0000

2024-03-28T08:44+0000

2024-03-28T08:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة، أن واشنطن تواصلت مع أنقرة على وجه التحديد في وقت يحاول فيه الحلفاء إيجاد طريقة لتزويد كييف بالذخيرة، حتى على حساب قدراتهم الدفاعية.وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه وفقا لمسؤولين مطلعين على المفاوضات، فإن الإمدادات التركية من مادة "تي إن تي" والنيتروجوانيدين ستكون حاسمة لإنتاج الذخيرة".وفي وقت سابق، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع في دونباس، بسبب نقص الذخيرة.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الغرب يجب أن يتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا كان يريد حقا تقريب نهاية الصراع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240318/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يتحدث-عن-الضربة-التي-وجهتها-روسيا-للناتو-1087107917.html

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