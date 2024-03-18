https://sputnikarabic.ae/20240318/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يتحدث-عن-الضربة-التي-وجهتها-روسيا-للناتو-1087107917.html

ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو

ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو

سبوتنيك عربي

صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي يسحق القوات المسلحة الأوكرانية التي دربها متخصصون من حلف شمال الأطلسي... 18.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-18T11:20+0000

2024-03-18T11:20+0000

2024-03-18T11:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "الجيش الروسي يقاتل جيشًا دربه حلف شمال الأطلسي، ويدمره".وأكد جونسون أن أسلحة دول الناتو منخفضة الجودة إلى حد ما، في حين أن نظيراتها الروسية تسبب أضرارًا كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الغرب يجب أن يتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا كان يريد حقا تقريب نهاية الصراع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1087070383.html

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