https://sputnikarabic.ae/20240318/ضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-يتحدث-عن-الضربة-التي-وجهتها-روسيا-للناتو-1087107917.html
ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
سبوتنيك عربي
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي يسحق القوات المسلحة الأوكرانية التي دربها متخصصون من حلف شمال الأطلسي... 18.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-18T11:20+0000
2024-03-18T11:20+0000
2024-03-18T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "الجيش الروسي يقاتل جيشًا دربه حلف شمال الأطلسي، ويدمره".وأكد جونسون أن أسلحة دول الناتو منخفضة الجودة إلى حد ما، في حين أن نظيراتها الروسية تسبب أضرارًا كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الغرب يجب أن يتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا كان يريد حقا تقريب نهاية الصراع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مشاهد توثق عملية إفشال القوات الروسية محاولة اختراق أوكرانية في مقاطعة بيلغورود... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240317/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-باستخدام-منظومة-فيربا-فيديو-1087070383.html
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روسيا, العالم
ضابط مخابرات أمريكي سابق يتحدث عن الضربة التي وجهتها روسيا للناتو
صرح الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الجيش الروسي يسحق القوات المسلحة الأوكرانية التي دربها متخصصون من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال جونسون، في مقابلة مع قناة "Dialogue Works"على "يوتيوب": "الجيش الروسي يقاتل جيشًا دربه حلف شمال الأطلسي، ويدمره".
ووفقا له، يعتقد حلف شمال الأطلسي أن القوات المسلحة الأوكرانية، المدربة على يد مدربيه والمجهزة بأسلحته الخاصة، ستكون قادرة على مقاومة القوات الروسية ومن ثم دفعها شرقا، لكن هذا لم يحدث.
وأكد جونسون أن أسلحة دول الناتو منخفضة الجودة إلى حد ما، في حين أن نظيراتها الروسية تسبب أضرارًا كبيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.
وفي اليوم السابق، أعلن جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع في دونباس، بسبب نقص الذخيرة.
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرارًا وتكرارًا، إلى أن الغرب يجب أن يتوقف عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا كان يريد حقا تقريب نهاية الصراع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.