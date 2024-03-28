https://sputnikarabic.ae/20240328/الجيش-الروسي-يدمر-أول-مدرعة-أمريكية-من-طراز-إم1117فيديو-1087462028.html

الجيش الروسي يدمر أول مدرعة أمريكية من طراز "إم1117"...فيديو

الجيش الروسي يدمر أول مدرعة أمريكية من طراز "إم1117"...فيديو

سبوتنيك عربي

ظهرت المدرعة الأمريكية "إم1117" (أ إس في غارديان)، لأول مرة في أوكرانيا منذ أقل من أسبوعين، وتم تدمير أول واحدة منها. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T14:17+0000

2024-03-28T14:17+0000

2024-03-28T14:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ورصدت طائرة استطلاع روسية مسيرة إحدى المركبات المدرعة على المحور الجنوبي لجمهورية دونيتسك. كل شيء حدث ليلاً، لكن بفضل أجهزة المراقبة الحديثة تم اكتشاف مركبة العدو دون أي مشاكل. على الفور تقريبًا أصيبت بذخيرة سقطت على وسط الهيكل. ثم اندلع حريق، في البداية لم يكن شديدًا جدًا، ولكن بعد بضع دقائق بدأت الذخيرة تنفجر، حسبما ذكرت صحيفة "روسكويه أوروجيه".وعلى ما يبدو، لم يكن هناك أحد في الداخل خلف الدروع، حيث لم يلاحظ أي حركة للمسلحين.ومن المثير للاهتمام، عندما كانت "إم1117" تحترق، حدث انفجار قوي آخر بجانبها، على ما يبدو من قذيفة مدفعية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.دبابة روسية تدمر مخبأ لمجموعة مخربين أوكرانيين من مسافة قريبة قرب بيلغورود... فيديو

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