https://sputnikarabic.ae/20240328/الدفاع-السورية-تعلن-إصابة-مدنيين-اثنين-وخسائر-مادية-جراء-العدوان-الإسرائيلي-في-ريف-دمشق-1087467969.html

الدفاع السورية تعلن إصابة مدنيين اثنين وخسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" في ريف دمشق

الدفاع السورية تعلن إصابة مدنيين اثنين وخسائر مادية جراء "العدوان الإسرائيلي" في ريف دمشق

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة مدنيين اثنين في غارة إسرائيلية جويا من اتجاه الجولان استهدفت أحد المباني السكنية في ريف دمشق. 28.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-28T17:36+0000

2024-03-28T17:36+0000

2024-03-28T17:36+0000

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وقال مصدر عسكري في الدفاع السورية، في بيان، اليوم الخميس إنه "حوالي الساعة 50 : 17 (بتوقيت دمشق) مساء اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المباني السكنية في ريف دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وحصلت "سبوتنيك"على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل.ووفقا للمراسل، تتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، وفرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة دير الزور‎، بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح يوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20240328/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-على-ريف-العاصمة-دمشق---عاجل--1087466042.html

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