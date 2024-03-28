عربي
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ما هي ملامح النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: استهداف "كروكوس سيتي" هو جزء من سلسلة عمليات لهز ثقة المجتمع الروسي بقيادته
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
بلا قيود
السفراء العرب يعزون بضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي
15:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين مبادرات وقف الحرب وتمسك طرفي الصراع بمحاولات تحقيق انتصار على الأرض
16:03 GMT
59 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
17:03 GMT
29 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
17:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
18:00 GMT
41 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
18:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
On air
05:20 GMT
1 د
On air
05:21 GMT
4 د
On air
05:26 GMT
3 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
On air
11:36 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
15:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:42 GMT
18 د
ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240328/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-على-ريف-العاصمة-دمشق---عاجل--1087466042.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي بعد محاولته استهداف المزارع المحيطة بمدينة "السيدة زينب"، جنوبي العاصمة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T15:32+0000
2024-03-28T16:19+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085908489_0:590:1530:1451_1920x0_80_0_0_ccdd34e7ab9e4631a48a938a51a488da.jpg
وحصلت "سبوتنيك"على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل.ووفقا للمراسل، تتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، وفرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة دير الزور‎، بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح يوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-مجهولة-تستهدف-مدن-دير-الزور-والبوكمال-والميادين-شرقي-سوريا-1087383318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/09/1085908489_0:447:1530:1595_1920x0_80_0_0_98b0e455cc6b22f02e3803cdd4bbf3fc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري

مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل

15:32 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 16:19 GMT 28.03.2024)
© Sputnik . Ali Hashemالدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي بعد محاولته استهداف المزارع المحيطة بمدينة "السيدة زينب"، جنوبي العاصمة دمشق.
وحصلت "سبوتنيك"على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل.
ووفقا للمراسل، تتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، وفرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة دير الزور‎، بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".
ركام مباني دمرت جراء قصف في بلدة أريحا،على خلفية السماء المرصعة بالنجوم ومجرة درب الدبانة في محافظة إدلب السورية، سوريا 27 يونيو 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2024
مراسل "سبوتنيك": غارات جوية مجهولة تستهدف مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا‎
25 مارس, 23:16 GMT
وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".
وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح يوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".
وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عباس يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى14:15 GMTВоеннослужащий Центрального военного округа на территории освобожденной Авдеевки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала