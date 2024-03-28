https://sputnikarabic.ae/20240328/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-على-ريف-العاصمة-دمشق---عاجل--1087466042.html
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي بعد محاولته استهداف المزارع المحيطة بمدينة "السيدة زينب"، جنوبي العاصمة... 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T15:32+0000
2024-03-28T15:32+0000
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وحصلت "سبوتنيك"على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل.ووفقا للمراسل، تتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، وفرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار. وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة دير الزور، بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح يوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20240325/مراسل-سبوتنيك-غارات-جوية-مجهولة-تستهدف-مدن-دير-الزور-والبوكمال-والميادين-شرقي-سوريا-1087383318.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, رصد عسكري
مراسل "سبوتنيك": الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان على ريف العاصمة دمشق - عاجل
15:32 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 16:19 GMT 28.03.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي بعد محاولته استهداف المزارع المحيطة بمدينة "السيدة زينب"، جنوبي العاصمة دمشق.
وحصلت "سبوتنيك"على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل.
ووفقا للمراسل، تتصاعد أعمدة الدخان من مزرعة في محيط السيدة زينب بعد استهدافها بأحد الصواريخ، وفرق الدفاع المدني والإطفاء توجهت إلى موقع الاستهداف وباشرت عملها في تفقد الأضرار.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح يوم الثلاثاء 26 مارس/ آذار الجاري، بإصابة 5 أشخاص من القوات الرديفة للجيش السوري في مدينة دير الزور، بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
": "فرق الدفاع المدني تحاول إخراج 6 ضحايا من تحت أنقاض المبنى السكني، الذي استهدفه العدوان في مدينة دير الزور دون معلومات عن حالتهم".
وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".
وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح يوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.
وأضاف المراسل: "ارتفاع حصيلة المصابين إلى 15 مدنيا بينهم نساء وأطفال، ومنهم 2 في حالة خطر شديد".
وهزت انفجارات عنيفة متزامنة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية يعتقد أنها أمريكية استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.