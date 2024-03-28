https://sputnikarabic.ae/20240328/الرئيس-الإيراني-النصر-سيكون-حليف-الشعب-الفلسطيني-1087445822.html
الرئيس الإيراني: النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيراني: النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "الخيّرين في العالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة". 28.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-28T08:30+0000
2024-03-28T08:30+0000
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وقال رئيسي، لدى استقباله جمعًا من الخيّرين في إيران، إن "النصر سيكون بلا ريب حليفا للشعب الفلسطيني في ظل المقاومة الباسلة لأهالي غزة المقاومين والمظلومين والمقتدرين"، مضيفًا أن "الهزيمة النكراء سيُمنى بها المجرمون الصهاينة"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240327/كابينيت-الحرب-على-غزة-يعقد-اجتماعا-لبحث-المفاوضات-الجارية-بشأن-المحتجزين-لدى-حماس-1087436571.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني: النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني
08:30 GMT 28.03.2024 (تم التحديث: 08:39 GMT 28.03.2024)
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، "الخيّرين في العالم الإسلامي للمشاركة في إعادة إعمار غزة".
وقال رئيسي، لدى استقباله جمعًا من الخيّرين في إيران، إن "النصر سيكون بلا ريب حليفا للشعب الفلسطيني في ظل المقاومة الباسلة لأهالي غزة المقاومين والمظلومين والمقتدرين"، مضيفًا أن "الهزيمة النكراء سيُمنى بها المجرمون الصهاينة"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"
؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.